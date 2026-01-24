La borrasca Ingrid deja mucha nieve y más de mil camiones atrapados: estas son las 139 carreteras afectadas

Una carretera afectada por la nieve este viernes en A Gudina, en la provincia de Ourense.

La borrasca Ingrid tiñe la Península de blanco. El temporal afectará este sábado a la mayor parte del territorio, con nevadas en cotas en torno a los 300/600 metros en el norte peninsular y a los 500/800 metros en la mitad sur, con rachas muy fuertes de viento en los litorales, y lluvias en algunas zonas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que la sensación térmica será muy fría por culpa del viento.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico ha informado este sábado de que el temporal de nieve y hielo afecta actualmente a 139 tramos de carretera en 12 comunidades autónomas. De hecho, deja en total 3.508 kilómetros con incidencias, divididos por niveles.

Nivel negro ; 181 kilómetros se encuentran totalmente cortados.

; 181 kilómetros se encuentran totalmente cortados. Nivel rojo ; se registran 838 kilómetros donde es obligatorio el uso de cadena y está restringida la velocidad a 30 kilómetros por hora y el paso a vehículos pesados.

; se registran 838 kilómetros donde es obligatorio el uso de cadena y está restringida la velocidad a 30 kilómetros por hora y el paso a vehículos pesados. Nivel amarillo ; 1.449 kilómetros están limitados a 60.

; 1.449 kilómetros están limitados a 60. Nivel verde; exige precaución y prohíbe el adelantamiento de camiones.

Extremadura encabeza la lista de cortes totales con cuatro vías cerradas en Cáceres: la CC-224 (Hervás), la CC-241 (Pasarón de la Vera), la CC-242 (Garganta la Olla) y la EX-109 (Perales del Puerto). Le siguen Navarra, con cierres en la NA-137 (Isaba), NA-2011 (Pikatua) y NA-2012 (Muskilda), y Andalucía, que presenta nivel negro en la AL-5405 (Almería), así como en la A-395 y A-4025 en Sierra Nevada (Granada).

El nivel rojo también obliga al uso de cadenas en las almerienses AL-3102, AL-4404, AL-5406 y AL-5407, y en las granadinas A-337 (en varios tramos y el Puerto de la Ragua), A-395 y A-4030.

El Principado de Asturias mantiene en nivel negro la AS-348 (Monasteriu) y la LN-8 (Los Pontones). En nivel rojo se encuentran 13 tramos, incluyendo los puertos de San Isidro (AS-112), Tarna (AS-117), Acebo (AS-12), Leitariegos (AS-213), Somiedo (AS-227) y Ventana (AS-228), además de las carreteras AS-14, AS-15, AS-212, AS-265, AS-29, AS-364 y la LE-333. Asimismo, la N-630 en Asturias se mantiene en nivel verde.

En Castilla y León, la vía cortada totalmente es la DSA-191 (Candelario) en Salamanca. No obstante, es la región con más tramos en nivel rojo, afectando en León a la LE-331, LE-126, LE-142, LE-233, LE-234, LE-321 y LE-333; en Burgos a la BU-571 y BU-820 ; en Salamanca a la SA-201 y SA-203; en Segovia a la CL-601 y SG-615; y en Soria a la N-110, SO-615 y SO-830.

El nivel amarillo afecta a grandes ejes como la A-1, A-73, A-6, A-231, A-66, A-50, A-11, A-15, A-2, A-52 y N-122, entre muchas otras provinciales como la AV-932, N-110, N-403, N-501, N-502, CL-101, CL-116, CL-117 y SO-20. Los tramos en verde incluyen la N-234, AV-20, AP-1, BU-11, BU-30, N-1, N-627, CL-619, CL-626, P-405, N-6, N-603, SG-20 y la N-111.

En Aragón, la TE-68 (Teruel) permanece en nivel negro. En nivel rojo están en Huesca la A-136, A-138, A-139, A-23, A-2606, N-260, N-260a, N-330, N-330a y N-330b, mientras que en Teruel lo están la A-1511, A-1704, A-2515, A-2709 y TE-V-9032.

El nivel verde afecta a la A-135 y N-234, y el amarillo a la A-2606. Galicia registra nivel negro en la OU-122 (Ourense). El nivel amarillo condiciona el paso en la A-6, LU-633, A-52, N-525, OU-531, OU-533, OU-536, OU-540, AG-53, AP-53, PO-533 y PO-534, mientras que en verde se encuentran la N-6, N-541 y N-120.

Sin cortes totales, la Comunidad de Madrid tiene en rojo la M-130, M-137, M-139, M-604, M-607, M-611, M-629 y M-637. El nivel amarillo afecta a la A-1 y M-601. En Castilla-La Mancha, la N-403 (Toledo) está en rojo, la A-2 (Guadalajara) en amarillo y la CM-412 (Albacete) en verde.

Cataluña tiene la N-230 (Lleida) en nivel rojo. Finalmente, la Comunidad Valenciana presenta nivel amarillo en la N-330 y N-420, y La Rioja cierra el balance con nivel verde en la N-120 y N-111.

Más de mil camiones atrapados

Más de un millar de camioneros pasan la noche del viernes al sábado en áreas de descanso de la provincia de Zamora por las restricciones que impiden la circulación de camiones por las autovías A-6 Autovía del Noroeste y A-52 Autovía Rías Bajas a causa de la nieve que ha dejado la borrasca Ingrid.

La Guardia Civil ha contabilizado un total de 1.144 camiones embolsados en las localidades zamoranas de Benavente, Quiruelas de Vidriales, Puebla de Sanabria, Mombuey y La Torre del Valle, según han informado esta madrugada fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Las restricciones a la circulación de camiones en Zamora se mantienen en la A-52 desde el kilómetro 79 en Puebla de Sanabria hasta el límite con la provincia de Ourense y en la A-6 desde el kilómetro 262 en Benavente hasta el límite con la provincia de León.

Por ello, en el polígono del Centro de Transportes de Benavente se encuentran embolsados 624 camiones; en el área de servicio de Quiruelas de Vidriales de la A-52 otros 300; en el área de descanso del kilómetro 54 de la Nacional 525 en Puebla de Sanabria 115 camiones; en la zona de servicios de Mombuey 65 y en el área de La Torre del Valle del kilómetro 272 de la A-6 otros 40.