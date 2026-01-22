Metored señala el momento exacto del fin de semana en el que podría nevar en la ciudad de Madrid y cuánto

Meteored, una de las plataformas globales de información meteorológica más utilizadas del mundo, ha explicado las consecuencias que puede tener Ingrid, la nueva borrasca de gran impacto, en la Comunidad de Madrid en los próximos días.

Esa plataforma señala que este fenómeno traerá nevadas "a cotas relativamente bajas en amplias áreas de la mitad norte" y que eso sucederá especialmente durante el fin de semana porque es "cuando entre de lleno el aire polar".

En lo que respecta en concreto a la Comunidad de Madrid, Meteored apunta que habrá "acumulaciones destacadas" de nieve en la sierra madrileña, pero advierte de que "no se descarta la aparición de nieve de forma puntual" zonas más bajas de la Comunidad de Madrid.

El inicio será el viernes

Todo comenzará ya el viernes, cuando la cota de nieve en Madrid situará en torno a los 900–1.000 metros, lo "que favorecerá las primeras nevadas en la Sierra".

Durante la madrugada y primeras horas del sábado, la cota podría descender "de forma general hasta los 600–700 metros, e incluso caer puntualmente a los 400–500 metros en cualquier punto de la Comunidad".

Puede nevar en la capital

En otras palabras: se abre la puerta a que la nieve "pueda alcanzar áreas más bajas de forma ocasional, incluida la capital" especialmente en esas horas muy clave del fin de semana.

"Durante la madrugada aún podrían registrarse algunas precipitaciones en forma de nieve en cotas relativamente bajas, pero con una tendencia progresiva a que la cota vaya subiendo conforme avance el día", destaca Meteored.

Si nieva en la capital, seguramente no cuajará

La plataforma señala que a primeras horas del domingo la cota de nieve se situaría en torno a los 600–800 metros, subiendo posteriormente hasta los 800–1.000 metros, lo que limitará las nevadas principalmente a la sierra y a zonas elevadas del norte de la región.

En cualquier caso, advierte de que en la capital hay "escasa probabilidad de que la nieve llegue a cuajar de forma apreciable".

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este jueves apunta a la probabilidad de nevadas en la Sierra, donde se ha activado el aviso amarillo entre las 12 y las 00 horas.

Temperaturas por localidad

En concreto, los cielos permanecerán nubosos, aumentando a cubiertos por la tarde. Además, durante la primera mitad del día se esperan precipitaciones débiles en la Sierra, que más tarde se extenderán al resto de la región. En cuanto a la cota de nieve, se situará entre los 900 y los 1.000 metros por la mañana y ascenderá a los 1.500 metros conforme avance la jornada.

En cuanto a las temperaturas: