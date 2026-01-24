La borrasca Ingrid deja mucha nieve y frío: estas son las carreteras afectadas

Una carretera afectada por la nieve este viernes en A Gudina, en la provincia de Ourense.

La borrasca Ingrid tiñe la Península de blanco. El temporal afectará este sábado a la mayor parte del territorio, con nevadas en cotas en torno a los 300/600 metros en el norte peninsular y a los 500/800 metros en la mitad sur, con rachas muy fuertes de viento en los litorales, y lluvias en algunas zonas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que la sensación térmica será muy fría por culpa del viento.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico ha informado este sábado de que el temporal de nieve y hielo afecta actualmente a 139 tramos de carretera en 12 comunidades autónomas. De hecho, deja en total 3.508 kilómetros con incidencias, divididos por niveles.

Nivel negro ; 181 kilómetros se encuentran totalmente cortados.

; 181 kilómetros se encuentran totalmente cortados. Nivel rojo ; se registran 838 kilómetros donde es obligatorio el uso de cadena y está restringida la velocidad a 30 kilómetros por hora y el paso a vehículos pesados.

; se registran 838 kilómetros donde es obligatorio el uso de cadena y está restringida la velocidad a 30 kilómetros por hora y el paso a vehículos pesados. Nivel amarillo ; 1.449 kilómetros están limitados a 60.

; 1.449 kilómetros están limitados a 60. Nivel verde; exige precaución y prohíbe el adelantamiento de camiones.

Extremadura encabeza la lista de cortes totales con cuatro vías cerradas en Cáceres: la CC-224 (Hervás), la CC-241 (Pasarón de la Vera), la CC-242 (Garganta la Olla) y la EX-109 (Perales del Puerto). Le siguen Navarra, con cierres en la NA-137 (Isaba), NA-2011 (Pikatua) y NA-2012 (Muskilda), y Andalucía, que presenta nivel negro en la AL-5405 (Almería), así como en la A-395 y A-4025 en Sierra Nevada (Granada).

El nivel rojo también obliga al uso de cadenas en las almerienses AL-3102, AL-4404, AL-5406 y AL-5407, y en las granadinas A-337 (en varios tramos y el Puerto de la Ragua), A-395 y A-4030.

El Principado de Asturias mantiene en nivel negro la AS-348 (Monasteriu) y la LN-8 (Los Pontones). En nivel rojo se encuentran 13 tramos, incluyendo los puertos de San Isidro (AS-112), Tarna (AS-117), Acebo (AS-12), Leitariegos (AS-213), Somiedo (AS-227) y Ventana (AS-228), además de las carreteras AS-14, AS-15, AS-212, AS-265, AS-29, AS-364 y la LE-333. Asimismo, la N-630 en Asturias se mantiene en nivel verde.

En Castilla y León, la vía cortada totalmente es la DSA-191 (Candelario) en Salamanca. No obstante, es la región con más tramos en nivel rojo, afectando en León a la LE-331, LE-126, LE-142, LE-233, LE-234, LE-321 y LE-333; en Burgos a la BU-571 y BU-820 ; en Salamanca a la SA-201 y SA-203; en Segovia a la CL-601 y SG-615; y en Soria a la N-110, SO-615 y SO-830.

El nivel amarillo afecta a grandes ejes como la A-1, A-73, A-231, A-66, A-50, A-11, A-15, A-2, y N-122, entre muchas otras provinciales como la AV-932, N-110, N-403, N-501, N-502, CL-101, CL-116, CL-117 y SO-20. Los tramos en verde incluyen la N-234, AV-20, AP-1, BU-11, BU-30, N-1, N-627, CL-619, CL-626, P-405, N-6, N-603, SG-20 y la N-111.

En Aragón, la TE-68 (Teruel) permanece en nivel negro. En nivel rojo están en Huesca la A-136, A-138, A-139, A-23, A-2606, N-260, N-260a, N-330, N-330a y N-330b, mientras que en Teruel lo están la A-1511, A-1704, A-2515, A-2709 y TE-V-9032.

El nivel verde afecta a la A-135 y N-234, y el amarillo a la A-2606. Galicia registra nivel negro en la OU-122 (Ourense). El nivel amarillo condiciona el paso en la A-6, LU-633, A-52, N-525, OU-531, OU-533, OU-536, OU-540, AG-53, AP-53, PO-533 y PO-534, mientras que en verde se encuentran la N-6, N-541 y N-120.

Sin cortes totales, la Comunidad de Madrid tiene en rojo la M-130, M-137, M-139, M-604, M-607, M-611, M-629 y M-637. El nivel amarillo afecta a la A-1 y M-601. En Castilla-La Mancha, la N-403 (Toledo) está en rojo, la A-2 (Guadalajara) en amarillo y la CM-412 (Albacete) en verde.

Cataluña tiene la N-230 (Lleida) en nivel rojo. Finalmente, la Comunidad Valenciana presenta nivel amarillo en la N-330 y N-420, y La Rioja cierra el balance con nivel verde en la N-120 y N-111.

La DGT levanta las restricciones a los miles de camiones atrapados

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado todos los embolsamientos de vehículos pesados en León, Zamora y Galicia. La Subdelegación del Gobierno ha informado este sábado de que se han eliminado las restricciones preventivas y se actuará conforme al procedimiento habitual si la situación de los tramos lo requirieren.

La situación registrada el viernes supuso las quejas de camioneros al considerar que los embolsamientos no estaban justificados y que en los tramos de carretera afectados la circulación era viable, llegando a señalar que en algunas vías tan siquiera había nevado.

El organismo también ha levantado las restricciones en la autovía A-6 y en la A-52. El nivel verde, que implica la reanudación de la circulación en condiciones normales, ha regresado tras más de 24 horas cortadas ambas autovías para el paso de camiones, por lo que un total de 1.151 vehículos articulados han comenzado a retomar de forma progresiva la marcha hacia sus destinos desde la provincia de Zamora.