Descubren una gran debilidad en un ejército europeo clave: "Sería más rápido usar palomas mensajeras"

Alemania, que recientemente anunció que instauraría (al igual que Francia y otras naciones) una mili voluntaria en su país, cuenta con una gran desventaja dentro de sus Fuerzas Armadas, según ha revelado un reciente informe elaborado por las nuevas radios digitales de las Fuerzas Armadas Alemanas.

Se trata de sus comunicaciones, las cuales tal y como se refleja en el documento, se ven entorpecidas por la dificultad a la hora de tener que enviar los mensajes. Y es que, a diferencia de las aplicaciones de mensajería a las que estamos acostumbrados (WhatsApp, Telegram), en este caso para enviar uno solo se necesita casi una hora, lo que dificulta las comunicaciones, así como las labores que tienen que desempeñar.

"Sería mejor que los soldados envíen mensajes mediante palomas mensajeras", señala el periodista Hans-Christian Drischerl, quien hace eco de esta problemática en uno de sus artículos. "Aún estamos lejos de tener un sistema de radio digital completamente operativo. Tiempos de transmisión de 59 minutos para mensajes de chat y de hasta 25 minutos para croquis de posición son inaceptables", afirma el político del Partido Verde, Niklas Wagener, quien es también miembro del Comité de Defensa.

"También hemos tenido conocimiento de que más de 20 usuarios de radio no pudieron conectarse de forma fiable, por lo que no se plantea la digitalización de toda una brigada", agrega el mismo. En total, el Ministerio de Defensa de Alemania ha dedicado 11.500 millones de euros a la introducción del sistema de radio digital, el cual es necesario para que las tropas se comuniquen de forma correcta y eficaz con otras tropas de la OTAN.

Según ha defendido la propia Bundeswehr, "las fuerzas terrestres pueden comunicarse e intercambiar datos sin interferencias y con protección contra escuchas, incluso en condiciones operativas difíciles. Las pruebas demuestran que las emisiones de radio del nuevo sistema son prácticamente indetectables". Sin embargo, su llegada parece estar bastante lejos, no solo por el tiempo que requiere la sustitución de los antiguos dispositivos, sino también por estos presuntos fallos.

Desde la oposición alemana han exigido explicaciones, así como medidas para poner fin a esta problemática y garantizar las correctas comunicaciones. Sin embargo, mientras que se realiza el cambio del sistema de radio, las Fuerzas Armadas de Alemania deberán seguir utilizando los antiguos equipos analógicos, al menos "durante los próximos años".