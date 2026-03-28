Los expertos en aviación coinciden: el conflicto de Oriente Medio ha cancelado más de 30.000 vuelos y duplicado el precio del combustible, lo que encarecerá los billetes desde España a Asia y Australia

Desde hace años, el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) lleva siendo uno de los pilares en las conexiones aéreas intercontinentales. Según recoge la BBC, solo en 2024, acogió a más de 92 millones de pasajeros, convirtiéndose en la frontera más concurrida del mundo, alejándose con creces de las vecinas Abu Dabi y Doha (87 millones de viajeros entre ambos). Pero, probablemente, el escenario de la guerra en el Golfo cambie mucho las cosas.

Tal y como reza la publicación, el conflicto bélico ha impactado "dramaticamente" en la aviación global. Primero, estuvo la parálisis de los vuelos a través de uno de los espacios aéreos más concurridos del mundo, dejando a cientos de miles de pasajeros varados. Pero con el paso de las semanas, el tráfico aéreo en la región sigue muy alterado, con serias implicaciones para las aerolíneas, los pasajeros y las empresas de Oriente Medio que dependen de las abundantes conexiones aéreas de la región.

En datos, los analistas de Cirium, consultados por el medio de comunicación, señalan a que más de 30.000 servicios a Oriente Medio en su conjuntos han sido cancelados desde el inicio del conflicto. Además, con el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha hecho que los precios se dupliquen desde el inicio del conflicto. Algunas aerolíneas ya han comenzado a recortar aún más vuelos en respuesta.

El Golfo como punto de conexión entre Europa, Asia y Australia

Las aerolíneas que operan en el golfo Pérsico se han convertido en un punto clave para la aviación de larga distancia. "Es el punto de inflexión para los pasajeros que llegan desde Europa y Norteamérica... que están programados para conectar en otro vuelo a Australia, el Sudeste Asiático, Singapur, Hong Kong o el subcontinente indio", explica John Grant, analista senior en OAG, la plataforma de datos y análisis de la aviación mundial, en declaraciones al medio de comunicación.

Para el experto, se trata de un lugar "enormemente eficiente", puesto que cuenta con "90-100 vuelos de llegada por hora", dice, y "luego saliendo hacia otro lugar una o dos horas más tarde". No obstante, la guerra puede desbararar todo el sistema y disuadir a los viajeros de pasar por el Golfo.

Según Andrew Charlton, director general de los consultores Aviation Advocacy, todo depende de cuánto dure el conflictos. En conversación con el canal público británico, si todo termina rápido las aerolíneas del Golfo recuperarán terreno perdido rápidamente porque "simplemente inundarán el mercado con tarifas aéreas baratas". Pero cuanto más se alarga, más pasajeros encontraran otras alternativas para volar. Los centro alternativos podrían ser "Singapur, Bangkok, Hong Kong o Tokio". Sin embargo, en este posible escenario los precios serían aún más alto "tan seguro como los huevos son huevos".