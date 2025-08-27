Las tres noticias Huff que no te puedes perder este miércoles 27 de agosto 

Hoy es un día especial, importante, en la redacción de El Huff. No todos los días se puede dar una exclusiva que traspasa fronteras. Nuestro compañero Alfredo Pascual ha entrevistado a Pablo Ibar, el preso español condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Lo ha hecho, además, unos días después de que se conociera que su defensa ha presentado la declaración de un testigo que le exculparía de ser el autor de un triple asesinato en 1994. Alfredo, que lleva mucho tiempo siguiendo este caso, ha hablado también con el padre de Ibar.

Pablo Ibar, desde la cárcel de South Bay: "Confío en que tarde o temprano la verdad va a salir" Entrevista exclusiva con el preso español, condenado en EEUU a cadena perpetua, después de que se conociera que su defensa ha presentado la declaración de un testigo en la que se le exculparía de ser el autor del triple asesinato en 1994.

Igual te suena que estos días la escritora Sally Rooney le ha echado un pulso al gobierno de Reino Unido por apoyar a Palestine Action o que el guionista Paul Laverty —marido de Icíar Bollaín, por cierto— fue arrestado por llevar una camiseta de apoyo a este grupo. Carmen Rengel te explica aquí qué es esta plataforma acusada de terrorismo, quién la forma y qué hacen.

Qué es Palestine Action, el grupo activista al que Reino Unido acusa de terrorismo El apoyo de la escritora Sally Rooney, que puede acabar con su procesamiento, o la detención del guionista Paul Laverty, llevan a primer plano la persecución de Londres a la organización. Multitud de juristas denuncian los excesos para silenciar su voz.

Y no podemos no hablar del compromiso de Taylor Swift y su novio, Travis Kelce. O, como dice ella, 'tu profesora de inglés' y 'tu profesor de gimnasia' se casan. Uxía Prieto te cuenta todos los detalles y ojo al pedruscote... o piedrecilla para Georgina.