Levantan parte de la limitación de velocidad en cuatro puntos de la línea Madrid-Barcelona

Un tren de alta velocidad Renfe Clase 103, en el servicio AVE Alta Velocidad Española, detenido en la estación de Zaragoza-Delicias, en una imagen de archivo.

Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado esta mañana la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, decidida la víspera, tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.

Actualmente, pues, quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán revisados en la próxima revisión de mantenimiento, según ha avanzado la Cadena SER y han confirmado a EFE fuentes de Adif.

En el resto de la línea se pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora.

Los cuatro puntos limitados aún a 230 kilómetros por hora son:

Vía 1: PK 27+160

Vía 1: PK 138+600

Vía 2: PK 50+8400

Vía 2: PK 143+760

Estos cuatro puntos serán revisados en la próxima banda de mantenimiento, por la noche, con la previsión de que se puedan también levantar cuanto antes si las conclusiones son buenas.

La decisión ya está cargada en el sistema de señalización ERTMS y se está comunicado a los maquinistas.

Revisiones diarias

La SER deja claro que estas revisiones, en realidad, se hace todas las noches precisamente para ver cómo están las vías y que no haya objetos o problemas con ellas. Se hace con trenes que van inspeccionando las zonas y también con empleados.

La rebaja en la velocidad extra se ha hecho a petición de los maquinistas, que lo llevan reclamando en realidad desde agosto. Justo este miércoles, el sindicato mayoritario del gremio, llamado Semaf, ha convocado una huelga para pedir más seguridad, tras el accidente doble de Adamuz del pasado domingo y los dos de anoche en la red de Rodalíes en Girona.

La media en España es de un accidente cada 4.500 desplazamientos.

Las razones de la medida: 25 indicencias

Las limitaciones de velocidad se implementaron preventivamente la víspera después de que varios trenes hubieran reportado supuestas incidencias y de acuerdo a los protocolos de seguridad vigentes, que se tienen que activar en estas situaciones.

Fuentes de Adif consultadas por EFE el martes en referencia a si la decisión guardaba alguna relación con el accidente de Adamuz destacaron que este tipo de limitaciones son "habituales", ya que, es un procedimiento de seguridad en caso de que, como ha ocurrido este martes, los maquinistas reporten baches en el trayecto.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que Adif decidió limitar temporalmente la velocidad tras comunicar los maquinistas 25 incidencias en el día de ayer. "En toda la semana hubo ocho denuncias de incidencias o reportes de incidencias al centro de control en esa línea por parte de los maquinistas. Sólo ayer hubo 25. Quiere decir que en este momento los maquinistas están claramente afectados y están actuando, digamos, de esta manera", ha señalado Puente en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

Puente ha afirmado que los sistemas de control de la vía pasan por auscultaciones, controles objetivos y por la propia guía de los maquinistas.

"Es decir, los maquinistas nos dicen lo que pasa y si aprecian alguna incidencia, alguna anomalía, hacen un reporte a Adif. Y ayer hubo 25. ¿Eso qué hizo? Obligó al centro de circulación de Adif a tomar la decisión, hasta que no se comprobaran esos reportes, de reducir la velocidad a 160 kilómetros por hora", ha apuntado el ministro.

No obstante, tras la auscultación de la vía durante la noche, Puente ha indicado que se ha determinado que de esas 25 incidencias, "cuatro requieren una revisión" y, en esos cuatro puntos, se ha acordado una reducción de la velocidad, manteniéndose en el resto a 300.