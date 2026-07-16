Recuperan ahora la promesa que hizo Lamine Yamal si ganaba el Mundial: "Lo dejo en los comentarios"

España ya está en la final del Mundial 2026 y, como suele ocurrir en estos casos, internet ha comenzado a rescatar declaraciones, predicciones y promesas realizadas mucho antes de que la selección se plantara a un solo partido de conquistar el título.

Uno de los vídeos que más se está compartiendo en las últimas horas procede de TikTok y tiene como protagonista a Lamine Yamal, convertido durante este torneo en uno de los grandes referentes del combinado nacional y en el futbolista que más ilusión despierta entre los aficionados españoles.

La grabación, difundida por la cuenta @cortefinoxxx, muestra al extremo respondiendo a una pregunta aparentemente sencilla: qué haría si España acababa ganando el Mundial.

Y la respuesta ha vuelto a cobrar actualidad ahora que el equipo ya tiene asegurada su presencia en la gran final de Nueva York.

Una promesa improvisada

En el vídeo, Lamine Yamal aparece participando en una conversación distendida cuando le lanzan la pregunta. "Una promesa si ganas el Mundial".

La respuesta no llega de inmediato. El futbolista duda durante unos segundos, bromea con quienes le acompañan y trata de encontrar una idea lo suficientemente llamativa. "Promesa si gano el Mundial... prometo que si gano el Mundial...", comienza diciendo.

Tras varias interrupciones y risas, acaba llegando a una conclusión. "Lo dejo ahí en comentarios, del color que queráis, me tiño el pelo".

La propuesta provoca nuevas reacciones entre quienes están presentes, que rápidamente intentan concretar todavía más el reto.

Pelo y bigote completamente blancos

La conversación continúa y los participantes terminan sugiriendo una transformación todavía más radical. "Si ganamos el Mundial le tiño el bigote de blanco y el pelo de blanco", se escucha decir en el vídeo.

La idea acaba derivando en una comparación con aquellos futbolistas que han lucido durante años una imagen completamente decolorada, una estética muy asociada tradicionalmente al fútbol brasileño.

Aunque todo transcurre en tono desenfadado, la promesa ha sido recuperada ahora por numerosos usuarios de TikTok y otras redes sociales, donde muchos aficionados ya han empezado a recordar a Lamine Yamal el compromiso adquirido.

A un partido de tener que cumplirlo

Lo que en su momento parecía una simple broma adquiere ahora una dimensión muy distinta. España derrotó este martes a Francia en semifinales y se clasificó para la final del Mundial, un logro que no conseguía desde el histórico torneo de Sudáfrica 2010.

La selección se encuentra así a solo un encuentro de conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Y eso significa que Lamine Yamal está también a un solo partido de tener que decidir si cumple aquella promesa viral.

Mientras tanto, las redes sociales ya han empezado a hacer su trabajo.

Miles de aficionados comentan el vídeo proponiendo colores, recuperando capturas del momento y especulando con cuál podría ser la nueva imagen del futbolista si España termina levantando el trofeo en Nueva York.

El gran fenómeno del Mundial

La repercusión del vídeo refleja también el enorme impacto que está teniendo Lamine Yamal durante el campeonato.

El atacante se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la selección española y en un auténtico fenómeno entre los más jóvenes. Sus jugadas, declaraciones y apariciones públicas acumulan millones de visualizaciones y generan conversación constante en redes sociales.

Antes de pensar en tintes, cambios de imagen o promesas virales, España tiene por delante el partido más importante de los últimos 16 años.

Y si la selección consigue dar el último paso y conquistar el Mundial, habrá millones de aficionados pendientes no solo de la celebración del título, sino también de comprobar si Lamine Yamal acaba apareciendo con el pelo -y quizá también el bigote- completamente blancos.