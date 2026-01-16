Lina, 18 años, después de que se haya prohibido el móvil en su instituto: "Antes sacaba un 8, ahora un 14"

La utilización de los móviles en los centros escolares ha estado en el foco de debate, con opiniones dispares sobre si su uso puede o no contribuir al desarrollo del alumnado en el aula. Algunas comunidades autónomas de España, como Madrid, entre otras regiones, han prohibido su uso individual en el aula para "reducir los riesgos derivados de su uso temprano, intensivo o inadecuado", expresó el ayuntamiento de la mencionada comunidad en una nota de prensa.

En Francia, esta medida también se está aplicando. En un instituto del Valle del Oise, los alumnos tienen que guardar sus móviles una vez ponen un pie en el aula, una decisión que a una de las estudiantes, Lina, de 18 años, se le hizo cuesta arriba al principio: "Fue complicado porque soy adicta al teléfono", expresa, tal y como recoge el medio Le Parisien.

Más concentración y mejores notas

A pesar de las dificultes en un primer momento, Lina ha visto como sus notas han subido sustancialmente: "Antes, sacaba un 8, un 9, un 10. Ahora, mi promedio ronda los 14", comenta.

Sus días de desconexión digital en el instituto transcurren tranquilos. En clases de español, los móviles han sido sustituidos por los clásicos diccionarios, lo que ha reducido drásticamente las intenciones de copiar del alumnado: "Siempre tenían esa manita en la mochila intentando mirar algo, escribir un mensaje", sostiene la profesora de esta materia, Christine Antunes.

La joven se muestra concentrada. Su dependencia al teléfono móvil, que reconoce que solía usar entre 11 y 12 horas diarias, ha disminuido. No obstante, preguntada por su opinión sobre si la norma en su instituto se aplica de forma global en los centros educativos de Francia, considera que generará problemas: "La gente no lo respetará en absoluto", sentencia.

Este instituto francés empezó a aplicar esta medida el curso pasado y ha continuado como parte de la iniciativa 'Cero móviles en clase', con la que han recibido una financiación para adquirir las fundas donde los alumnos depositan los móviles. "Fue aceptado globalmente desde el momento en que la norma se volvió colectiva", subraya la directora del centro, Françoise Rossi.

¿Por qué un 8 es una mala calificación en Francia?

Es probable que cuando Lina afirma que un 8 es una mala calificación, a más de uno le haya sorprendido. El sistema de calificación en Francia se basa en una escala del 0 a 20, a diferencia del de España, que es del 0 al 10. De esta forma:

De 0 a 9,99: suspenso

suspenso 10 es la calificación mínima para aprobar

es la calificación mínima para aprobar De 16 a 20: rendimiento excelente

Así, ese 8 que estaba sacando Lina es un 4 tomando como referencia la escala de calificaciones de España, mientras que el 14 que está obteniendo en la actualidad es lo equivalente a un 7 en nuestro país. Por lo tanto, no hay duda que sus notas han mejorado significativamente, pasando del suspenso al notable.