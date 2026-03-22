Los epidemiólogos alemanes lo confirman: los hombres pobres mueren 7 años antes que los ricos y la brecha lleva 20 años ampliándose sin que nadie la haya frenado

Dos ancianos disfrutan de las vistas a la calle de una residencia de la Comunidad de Madrid.

La esperanza de vida es, también, una cuestión de clases. Según los datos consultados por el diario Focus Online, las personas con menos recursos en Alemania tienen más probabilidades de morir antes que los más afortunados. Para argumentar esta tesis ponen encima de la mesa la tasa de dos ciudades del país, Gelsenkirchen, una de las ciudades con mayor pobreza, donde la esperanza de vida de los hombres asciende a 75,91 años; y Unterhaching, cerca de Múnich, una zona más prospera, donde la cifra cambia a 81,2 años.

Los economistas consultados en el medio de comunicación apuntan a "cinco factores decisivos" en el aumento o descendo de la esperanza de vida:

El precio de la vivienda , "las personas pobres" tienen más probabilidades de vivir en lugares más desfavorecidos. Según la Oficina Federal de Estadística, las personas con menos recursos gastan alrededor del 50% de sus ingresos en el alquiler . En el caso de los ricos, la cifra desciende a un 31%. Además, la Agencia Federal de Medio Ambiente, consultada por el periódico, ha demostrado que las personas socialmente desfavorecidas en Alemania están expuestas a niveles más altos de contaminantes en el aire que respiran.

, "las personas pobres" tienen más probabilidades de vivir en lugares más desfavorecidos. Según la Oficina Federal de Estadística, las personas con menos recursos . En el caso de los ricos, la cifra desciende a un 31%. Además, la Agencia Federal de Medio Ambiente, consultada por el periódico, ha demostrado que las personas socialmente desfavorecidas en Alemania están expuestas a Las personas con menos recursos suelen llevar un estilo de vida "poco saludable".

Cualificaciones educativas más altas en zonas de amplios recursos. En datos, alrededor del 15% los niños alemanes crece en situación de riesgo. Además, muchos de los jóvenes que crecen en áreas desfavorecidas sufren mayor estrés y tienen menos capacidad para concentrarse en los deberes del día a día.

En datos, alrededor del 15% los niños alemanes crece en situación de riesgo. Además, muchos de los jóvenes que crecen en áreas desfavorecidas sufren mayor estrés y tienen menos capacidad para concentrarse en los deberes del día a día. Los hijos de padres de regiones más desfavorecidas tienen menos oportunidades en el ámbito laboral.

Las personas en regiones desfavorecidas tienen más probabilidades de enfermar o tener problemas de salud mental. Además, hay zonas en Alemania donde el acceso a los servicios sanitarios están restringidos. Según el Instituto Robert Koch, las personas con ingresos bajos acuden a exámenes preventivos con mucha menos frecuencia. A todo esto se suma la escandalosa escasez de médicos.

Tal y como reza la publicación, esta última semana se celebró en Berlin una conferencia en la que alrededor de 1.300 científicos debatieron "aspectos como la pobreza y la salud". En sus conclusiones, se determinó que la mayoría de los problemas que acechan a los ciudadanos en ese país se podrían solucionarse con políticas eficientes.