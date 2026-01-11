Los millones de habitantes de esta ciudad sobreviven a temperaturas de -30º sin calefacción: "Para un niño, el kang era algo mágico"

¿Qué tal llevas la época invernal? El invierno en territorio español inicia a finales del mes de diciembre y se extiende hasta mediados de marzo Se caracteriza por temperaturas entre 0 y 18 grados aproximadamente, dependiendo de la zona y aunque el frío se hace sentir no hay punto de comparación con otros lugares alrededor del mundo.

¿Te imaginas estar a -30 grados? Una temperatura totalmente impensable para la sociedad Española en la actualidad, solamente una vez en toda la historia se llegó a estos grados tan bajos.

Según un artículo publicado por RTVE, "las localidades turolenses de Calamocha y Fuentesclaras, en la comunidad de Aragón, poseen el récord de temperatura mínima más baja en un lugar habitado en España, el 17 de diciembre de 1963 con 30 grados bajo cero", expone el portal del medio.

La historia de Yangao

Yangao Xing es un profesor asociado de arquitectura de la Universidad de Nottingham Trent, ubicada el Reino Unido. Por medio del medio digital The Conversation, el docente comparte su experiencia creciendo en el inverno de Harbin, una ciudad situada al noroeste de China.

"Las temperaturas invernales suelen bajar hasta los -30 °C, y en enero, incluso los días más cálidos, rara vez superan los -10 °C. Con unos 6 millones de habitantes hoy en día, Harbin es fácilmente la ciudad más grande del mundo que experimenta un frío tan constante", expone Xing.

La solución 'mágica'

Para afrontar estas severas condiciones, Yangao recuerda la utilización de un 'Kang', se trata de "una plataforma-cama calefactada hecha de ladrillos de tierra que se ha utilizado en el norte de China durante al menos 2000 años", afirma el profesor.

"El 'kang' es menos un mueble y más una parte del edificio: una losa gruesa y elevada conectada a la estufa familiar en la cocina. Cuando la estufa se enciende para cocinar, el aire caliente viaja por los conductos que corren bajo el 'kang', calentando toda su masa", explica su funcionamiento el hombre chino.

"Para un niño, el 'kang' era mágico. Pero como adulto, y ahora experto académico, puedo apreciar la extraordinaria eficiencia de esta obra de ingeniería" sostiene Xin.

A diferencia de los sistemas de calefacción central convencionales.