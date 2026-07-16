Los vecinos de una calle deben pagar los 300.000 euros de su nueva acera y estallan: "No se trataba de si se construye, sino solo de cómo"

Hay obras públicas que, lejos de generar consenso, terminan enfrentando a administraciones y vecinos. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en una tranquila calle de Viena, donde un proyecto para construir una nueva acera ha desatado una ola de indignación al obligar a los residentes a asumir una factura de 300.000 euros por una infraestructura que muchos aseguran no haber pedido en esos términos.

La polémica se centra en Seidelbastgasse, una calle residencial situada en el distrito de Donaustadt. Allí, los propietarios de las viviendas deberán hacerse cargo del coste de la nueva acera, tal y como establece la normativa urbanística de la ciudad. La decisión ha provocado un profundo malestar entre los vecinos, que no solo cuestionan el elevado desembolso económico, sino también la forma en la que se ha tramitado el proyecto y sus posibles consecuencias para la seguridad y el entorno de la zona.

Según recoge Heute, las obras están previstas para comenzar en otoño de 2026 e incluirán una acera de dos metros de ancho, la ampliación de la calzada, un nuevo asfaltado y la creación de plazas de aparcamiento. Serán los propietarios de las viviendas quienes lo sufragarán, con aportaciones individuales que oscilan entre los 10.000 y más de 50.000 euros, dependiendo de cada parcela. Una obligación que ha provocado un fuerte rechazo entre los afectados, que cuestionan la necesidad del proyecto.

“No queremos esta acera”

Uno de los vecinos afectados, Stephan Gruber, sostiene que el problema va mucho más allá del dinero. Explica que en la zona viven personas de edad avanzada, algunas con más de 80 años, que difícilmente pueden afrontar un desembolso de estas características. "No queremos esta acera", afirma con rotundidad, convencido de que existían alternativas que nunca llegaron a valorarse de forma real.

Stephan sostiene que la nueva acera reducirá el espacio disponible para la circulación de bicicletas y vehículos, algo que incrementará el riesgo de accidentes. Además, denuncia que la obra eliminará zonas verdes y modificará accesos a garajes, alterando el carácter de una calle residencial con escaso tráfico. “No se trataba de si se construiría una acera, sino de cómo”, lamenta, convencido de que el proceso de participación fue meramente formal.

El conflicto ha dado lugar a una petición ciudadana que ya ha reunido alrededor de un millar de firmas. Los afectados sostienen que la decisión estaba tomada antes de escuchar sus argumentos e incluso denuncian que algunos propietarios fueron advertidos de posibles sanciones de hasta 50.000 euros si no cumplían con las obligaciones derivadas del proyecto. Por su parte, las autoridades municipales defienden la actuación.

El distrito de Donaustadt afirma que la construcción de la acera responde a las reiteradas quejas de peatones que utilizan esta calle para acceder a una parada de autobús cercana. Mientras el Ayuntamiento insiste en que el proyecto responde al interés general, los vecinos mantienen su rechazo y aseguran que seguirán luchando para que se estudien alternativas antes de verse obligados a pagar una infraestructura que consideran innecesaria.