Mide 60 metros de ancho, ha costado 15 millones y cruza una autopista para salvar a osos y pumas: así es el puente para la fauna más grande del mundo

El puente de vida silvestre más grande del mundo se encuentra en Colorado, en Estados Unidos, y lo acaban de inaugurar. Según el diario alemán Focus Online, esta infraestructura tiene el objetivo de facilitar el paso a alces, berrendos, ciervos, mulas, osos negros, pumas y muchos otros animales que transitan por el lugar, y que, hasta ahora cruzaban la autovía que une Denver con Colorado Springs.

Tal y como reza la publicación, este puente se construyó con una inversión de 15 millones de dólares (13 millones de euros) y ya se ha inaugurado. Mide 61 metros de ancho y 64 de largo, y como se mencionaba anteriormente, tiene el objetivo final de reducir "significativamente" las colisiones entre los vehículos y la fauna.

"El traslado de fauna es crucial para la seguridad tanto de la fauna como de los conductores", asegura Shoshana Lew, del Ministerio de Transporte de ese país, en declaraciones al medio de comunicación. El objetivo es reducir las colisiones "en un 90%".

Vallas para orientar a los animales

Según el Departamento de Caza y Pesca de Arizona del estado de ese país, los animales aprenden a usar el puente con la ayuda de las llamadas vallas de exclusión. Según la información remitida, estos mecanismos están pensados para mantener a los animales alejados de la carretera y guiarlos hasta el paso a nivel. Estas rutas se transmiten desde los animales hasta sus crías.

Pero no solo en Estados Unidos se pueden encontrar este tipo de infraestructuras. En Alemania, existen numerosos puentes para evitar las colisiones con animales silvestres; y también, pasos subterráneos que sirven para establecer redes de hábitats y reducir los accidentes de la fauna. Allí, salvan ciervos, jabalíes, gatos montés y a otras especies autóctonas.

