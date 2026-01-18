En Europa se percatan del regreso del gato considerado 'el fantasma de los bosques': "Va a donde quien quiere"

Vuelve el gato montés a los bosques de Europa. Estas especies de felinos se creían extintas en algunas partes de Europa, pero están regresando en algunas áreas. Los fotógrafos y científicos han capturado algunas imágenes del animal para conocer mejor a la especie.

"El gato montés es una criatura rara que vive una vida llena de acertijo", asegura Vladímir Čech en declaraciones al canal de televisión británico Bbc. Este fotógrafo checo logró fotografiar a un ejemplar en 2020, cuando paseaba por las montañas de su país. De hecho, se pensaba que había desaparecido de la República Checa en el siglo XX y no fue hasta 2010 cuando se confirmó lo contrario. Los registros modernos del gato montés en la República Checa comienzan en 2011, cuando uno de ellos fue capturado por una trampa fotográfica instalada para fotografiar linces en las montañas Šumava de ese país.

En los últimos años, científicos y fotógrafos que utilizan trampas fotográficas también han avistado al gato montés en otras partes de Europa. Tal y como reza la publicación, se estima que hay unos 140.000 felinos montes (Felis silvestris), repartidos por más de doce países. Aun así, se advierte, las estimaciones fiables son difíciles porque el gato "es muy tímido".

Jarmila Krojerová, zoóloga y experta en felinos montés del Instituto de Biología de Vertebrados de la Academia Checa de Ciencias, asegura, en conversación con el medio de comunicación que las fotos tomadas son "muy valiosas". "Ayudan a aumentar la conciencia pública, comunican la presencia y belleza de esta especie esquiva, y sirven como una poderosa herramienta para la divulgación de la biodiversidad."

"El fantasma de los bosques"

"El gato montés es considerado 'el fantasma de los bosques' porque es muy, muy esquivo y es difícil predecir dónde se puede ver", asegura, en declaraciones recogidas por la televisión británica, Andrea De Giovanni, biólogo y fotógrafo de vida silvestre italiano que grabó un vídeo de un gato montés en Chiapporato, un pueblo abandonado en los Apeninos de Italia, en 2020.

Él explica que el movimiento de estos animales es tan impredecible que se dificulta su observación con respecto a otras especies. "Otros animales tienden a seguir los mismos senderos por el bosque. El gato montés va donde ella quiera", dice. Asimismo, asegura que nunca se le habría pasado por la cabeza grabar al ejemplar: "Nunca se me había ocurrido hacer fotos de gatos monteses, por una razón sencilla: pensaba que era imposible, o al menos, extremadamente difícil por su timidez".

Diferencia con un gato común

Según la información consultada por el canal televisivo, el gato montés tiene un patrón rayado distinto al gato común. Aun así, es similar al gato atigrado doméstico pero con diferencias cruciales. "Mientras este tiene rayas negras o marrones por todo el cuerpo, el gato montés tiene rayas negras en la espalda y la cola, y rayas más desvaídas y claras en los costados y las patas".

No obstante, el cruce entre gatos montés y domésticos es una de las amenazas para ellos, en primer lugar, porque da lugar a híbridos, y en segundo lugar, porque los gatos domésticos pueden transmitir enfermedades peligrosas para ellos.