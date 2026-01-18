Mike, 22 años, se muda al jardín de su abuelo para cuidarlo: "A veces se sentía solo, ahora comemos juntos todos los días"

Una historia familiar conmovedora. Mike Punnewaert tiene 22 años, y en unas semanas dejará Zottegem, a pocos kilómetros de Bruselas (Bélgica) para ir a vivir con su abuelo en Merelbeke, más al norte de ese país.

"Está deseando que llegue, y yo también", dice Mike con entusiasmo. "Mi abuelo y yo nos llevamos de maravilla. Mis padres están divorciados y ya no tengo contacto con mi padre", explica en conversación con el diario belga Nieuwsblad. "Se ha convertido en una figura paterna para mí", confiesa.

El abuelo, Eric Vancauwenberghe, tiene 77 años, y aún vive en su casa de todo la vida. No obstante, tiene algunos problemas de salud: hace un tiempo, sufrió una herida en la pierna que no cicatrizaba. "Lo visitábamos a diario para curarle la herida e ir a la tienda. Pero conducir y caminar se le ha dificultado porque ya no le llega bien la sangre a los dedos de los pies".

Tal y como reza la publicación, por este último motivo el joven belga y su madre se trasladaban diariamente a Zottegem porque les preocupaba la salud del anciano. Fue entonces cuando surgió la idea de mudarse. "Me animé de inmediato", celebra.

Se muda a su jardín

Su trabajo fue una inspiración. Mike lleva tres años trabajando como ayudante en un taller que construye casas modulares en ese país. Fue entonces cuando brotó la cuestión: "¿Por qué no construirse una?".

De este modo, y con el fin de que tanto él como su abuelo tuvieran privacidad, se construyó una vivienda de este tipo en el jardín. En solo seis semanas, se convirtió en una residencia de 50 metros cuadrados con cocina, salón, baño, dormitorio y aire acondicionado. "Todo lo necesario", dice.

"La casa estaba en el jardín en tan solo unas horas", asegura el joven, claramente emocionado. "Mi abuelo lo filmó todo con su cámara, toda la instalación. Está deseando que me mude". Su deseo se cumplirá a finales de este mes de enero.

Alarma en la muñeca

Según él mismo cuenta en la conversación con el medio de comunicación, su abuelo puede avisarlo de cualquier emergencia a través de una pulsera en la muñeca. "Mi abuelo está muy tranquilo, pero esa no es la única razón por la que me voy a mudar con él".

El anciano perdió a su esposa hace unos años, y a veces "se sentía solo". "Si vivo con él, volverá a tener más compañía", asegura el joven. "Mi abuelo y yo comemos juntos todos los días. A veces cocino yo. Somos como dos gotas de aguas".