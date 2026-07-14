Muere a los 91 años Luis Goytisolo, referente de la narrativa española y académico de la RAE

El escritor, ensayista y académico de la Real Academia Española (RAE) Luis Goytisolo ha fallecido este lunes a los 91 años, según ha adelantado La Vanguardia. Considerado una de las figuras fundamentales de la literatura española contemporánea, fue distinguido a lo largo de su trayectoria con reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura de Narrativa y el Premio Nacional de las Letras Españolas.

Nacido en Barcelona el 17 de marzo de 1935, Luis Goytisolo pertenecía a una de las grandes sagas literarias españolas del siglo XX. Era hermano del poeta José Agustín Goytisolo, fallecido en 1999, y del también novelista Juan Goytisolo, fallecido en 2017.

Licenciado en Derecho, inició muy pronto su carrera literaria. En 1958 obtuvo el Premio Biblioteca Breve con Las afueras, una obra que marcó el comienzo de una trayectoria que se prolongaría durante más de seis décadas y que le convertiría en una de las voces más influyentes de la narrativa en lengua española.

El autor de Antagonía

Entre sus obras más destacadas figura la tetralogía Antagonía, considerada por numerosos críticos como uno de los proyectos narrativos más ambiciosos de la literatura española contemporánea. El ciclo comenzó con Recuento (1973) y continuó con Los verdes de mayo hasta el mar (1976), La cólera de Aquiles (1979) y Teoría del conocimiento (1981).

Durante los años ochenta y noventa consolidó su prestigio con títulos como Estela del fuego que se aleja, Premio de la Crítica en 1985, La paradoja del ave migratoria o Estatua con palomas, novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Narrativa en 1992.

Además de su faceta como novelista, desarrolló una intensa actividad como articulista y colaborador habitual en medios de comunicación como El País, ABC o Diario 16, y participó en numerosos jurados literarios.

Académico y Premio Nacional de las Letras

En 1994 fue elegido miembro de la Real Academia Española para ocupar el sillón C, vacante tras el fallecimiento del poeta Luis Rosales. Un año después ingresó en la institución con un discurso centrado en la defensa de la autonomía del lenguaje frente al creciente peso de la imagen.

Su trayectoria recibió uno de sus mayores reconocimientos en 2013, cuando fue distinguido con el Premio Nacional de las Letras Españolas por el conjunto de su obra.

A lo largo de las últimas décadas publicó novelas, ensayos y recopilaciones de aforismos, entre ellas Naturaleza de la novela, ganadora del Premio Anagrama de Ensayo; El lago en las pupilas; Coincidencias o Chispas, una de sus obras más recientes.

Una de las grandes voces de la literatura española

Goytisolo también impulsó la Fundación Luis Goytisolo para el estudio de la narrativa hispánica contemporánea, con sede en El Puerto de Santa María (Cádiz), desde donde promovió encuentros y actividades dedicadas a la literatura en español.

En 2018 recibió el Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito hispanoamericano.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras esenciales de las letras españolas de los últimos sesenta años, autor de una obra extensa y diversa que deja una profunda huella en la narrativa contemporánea y en la vida cultural española.