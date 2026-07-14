Trump deja una de sus frases más rotundas sobre Oriente Medio: "Israel no existiría hoy sin nosotros"

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en sendas imágenes de archivo.

Mientras Donald Trump eleva el tono sobre el conflicto con Irán, ha dejado una declaración que no ha tardado en llamar la atención, ya que el presidente estadounidense aseguró que Israel habría desaparecido de no ser por su actuación y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí y por Netanyahu", afirmó durante una entrevista concedida al comentarista conservador Hugh Hewitt.

La frase llegó mientras defendía los recientes ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y trataba de justificar la ofensiva militar emprendida por Washington en las últimas semanas.

"Estaban a semanas de conseguirla"

Trump insistió en que la operación militar era necesaria porque, según su versión, Irán se encontraba muy cerca de desarrollar un arma nuclear. El mandatario aseguró que la República Islámica estaba a apenas "dos o cuatro semanas" de alcanzar capacidad nuclear militar antes de los ataques estadounidenses.

La afirmación forma parte del argumento que la Casa Blanca viene utilizando para justificar las operaciones contra Teherán. Washington sostiene que los bombardeos buscan reducir la capacidad militar iraní y evitar amenazas tanto contra Israel como contra el tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones llegan además en un momento especialmente delicado, después de que Estados Unidos e Irán hayan intercambiado ataques durante los últimos días, dando por roto el alto el fuego que ambas partes habían alcanzado el pasado 17 de junio.

Nuevas amenazas y más presión sobre Irán

La entrevista dejó también otro mensaje contundente. Trump aseguró que Irán será golpeado "muy duro" durante las próximas horas, apenas minutos antes de que el Comando Central estadounidense confirmara el inicio de una nueva jornada de ataques contra la República Islámica.

La ofensiva coincide con el endurecimiento de las medidas anunciadas por Washington en el golfo Pérsico. El presidente estadounidense ha ordenado restablecer el bloqueo naval contra Irán y ha anunciado que Estados Unidos asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", uno de los principales corredores energéticos del planeta.

Además, planteó que los países que utilicen esa ruta marítima deberán compensar económicamente a Washington por garantizar su seguridad, llegando incluso a hablar de un recargo equivalente al 20% de la carga transportada.

Mientras tanto, Irán mantiene una postura desafiante y ha respondido a los ataques estadounidenses con acciones contra aliados regionales de Washington, alimentando una crisis que amenaza con seguir escalando.

Pero, entre todas las declaraciones realizadas por Trump, ha sido una la que más ruido ha generado: esa en la que se presenta, junto a Netanyahu, como una pieza imprescindible para la propia supervivencia de Israel. Una frase que, por su contundencia, ya circula ampliamente en medios y redes sociales.