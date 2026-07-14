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Trump deja una de sus frases más rotundas sobre Oriente Medio: "Israel no existiría hoy sin nosotros"
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Trump deja una de sus frases más rotundas sobre Oriente Medio: "Israel no existiría hoy sin nosotros"

Donald Trump y sus cosas.

Israel Molina Gómez
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El presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en sendas imágenes de archivo.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en sendas imágenes de archivo.Reuters / Getty

Mientras Donald Trump eleva el tono sobre el conflicto con Irán, ha dejado una declaración que no ha tardado en llamar la atención, ya que el presidente estadounidense aseguró que Israel habría desaparecido de no ser por su actuación y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí y por Netanyahu", afirmó durante una entrevista concedida al comentarista conservador Hugh Hewitt.

La frase llegó mientras defendía los recientes ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y trataba de justificar la ofensiva militar emprendida por Washington en las últimas semanas.

"Estaban a semanas de conseguirla"

Trump insistió en que la operación militar era necesaria porque, según su versión, Irán se encontraba muy cerca de desarrollar un arma nuclear. El mandatario aseguró que la República Islámica estaba a apenas "dos o cuatro semanas" de alcanzar capacidad nuclear militar antes de los ataques estadounidenses.

La afirmación forma parte del argumento que la Casa Blanca viene utilizando para justificar las operaciones contra Teherán. Washington sostiene que los bombardeos buscan reducir la capacidad militar iraní y evitar amenazas tanto contra Israel como contra el tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones llegan además en un momento especialmente delicado, después de que Estados Unidos e Irán hayan intercambiado ataques durante los últimos días, dando por roto el alto el fuego que ambas partes habían alcanzado el pasado 17 de junio.

Nuevas amenazas y más presión sobre Irán

La entrevista dejó también otro mensaje contundente. Trump aseguró que Irán será golpeado "muy duro" durante las próximas horas, apenas minutos antes de que el Comando Central estadounidense confirmara el inicio de una nueva jornada de ataques contra la República Islámica.

La ofensiva coincide con el endurecimiento de las medidas anunciadas por Washington en el golfo Pérsico. El presidente estadounidense ha ordenado restablecer el bloqueo naval contra Irán y ha anunciado que Estados Unidos asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", uno de los principales corredores energéticos del planeta.

Además, planteó que los países que utilicen esa ruta marítima deberán compensar económicamente a Washington por garantizar su seguridad, llegando incluso a hablar de un recargo equivalente al 20% de la carga transportada.

Mientras tanto, Irán mantiene una postura desafiante y ha respondido a los ataques estadounidenses con acciones contra aliados regionales de Washington, alimentando una crisis que amenaza con seguir escalando.

Pero, entre todas las declaraciones realizadas por Trump, ha sido una la que más ruido ha generado: esa en la que se presenta, junto a Netanyahu, como una pieza imprescindible para la propia supervivencia de Israel. Una frase que, por su contundencia, ya circula ampliamente en medios y redes sociales.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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