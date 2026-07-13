Beatrice, italiana, paga 850 euros por su sombrilla en la playa: "No pueden esperar que gaste 50 euros al día en su restaurante. Bajo mi sombrilla hago lo que quiero"

Polémica en las playas. Buena parte de la costa italiana cuenta con clubes de playa privados en los que se puede disfrutar del mar de manera más 'exclusiva'. La mayoría de esos negocios cuentan con restaurantes. El problema es que muchas personas están dispuestas a pagar por tener una tumbona en el club de playa pero no pueden permitirse, además, comer en el restaurante.

Ante esa situación, hay quienes optan por disfrutar del club de playa en la sombrilla que han pagado, pero se traen la comida de casa, algo que no sienta nada bien a los propietarios de esos negocios.

La italiana Beatrice Bordo es uno de esos clientes que tras haberse costeado su propio espacio en la playa se niega a tener que asumir un gasto adicional por comer en el restaurante. En concreto, la mujer ha pagado 850 euros por tener dos tumbonas y una sombrilla durante toda la temporada veraniega en Montalto di Castro, en la costa del Lacio.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación británico The Guardian, Bordo ha argumentado que "he pagado 850 euros por la temporada y gasto dinero en el bar: en café, helados, granizadas".

Beatrice Bordo ha subrayado que, teniendo en cuenta esa elevada cifra, "no pueden esperar que me gaste hasta 50 euros al día para comer en su restaurante. No es una obligación. Pueden hacer lo que quieran en su complejo turístico, pero yo haré lo que quiera bajo mi sombrilla".

"El mar es un bien común y no debe convertirse en un lujo"

El presidente de la región de Apulia, Antonio Decaro, ha intervenido en esta polémica que se extiende por toda la costa italiana dejando claro, en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook, que, teniendo en cuenta la normativa vigente, "nadie puede impedirte comer en la playa la comida que te has traído de casa".

"El precio de las tumbonas y las sombrillas ya es desorbitado. El mar es un bien común y no debe convertirse en un lujo", ha añadido Decaro al respecto.