Iñaki López reacciona contundente a lo que dice Rajoy sobre la selección de Francia: "Me pregunta si para él merecerá Lamine Yamal llevar la camiseta española"

El periodista y presentador Iñaki López ha arrancado el programa Más Vale Tarde, de La Sexta, con un contundente mensaje sobre la polémica crónica deportiva de Mariano Rajoy en El Debate, tras la victoria de España ante Bélgica, en la que menciona que la plantilla de la selección de Francia, rival de La Roja en las semifinales del Mundial 2026, es de "altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

Ha generado un sinfín de críticas de los partidos políticos franceses, incluida la extrema derecha, y de gran parte del sector de la izquierda española. Aunque el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, haya querido matizar que se trata de un "sarcasmo sin mala intención", Rajoy ha sido objeto de numerosas reacciones.

"Es el segundo conflicto con nuestros vecinos que nos regala el PP en una semana tras su boicot a firmar un tratado de amistad con Francia", ha recordado López al inicio de su editorial, añadiendo, justo después, que nunca el expresidente del Gobierno "había despertado tanto interés en el país vecino, probablemente por la dificultad de traducir sus greguerías".

"Esa es la España que viene"

Sin embargo, "ha escandalizado a los galos que a Rajoy no le parezcan cultural y genéticamente franceses los jugadores de su selección, y es algo clásico que la derecha guste de decir quién es patriota y quién no".

"Jamás hubiéramos sospechado tinte racista alguno en Rajoy. Tampoco era partidario de subir impuestos y lo hizo 40 veces durante su gobierno", ha criticado. Además, López sospecha que Rajoy "creía haber dado con otro de sus míticos giros humorísticos y en su cabeza todo sonaba fenomenal", pero "el papel no aguantó tanta ranciedad".

"Por eso no entiendo que hasta ahora Rajoy no haya rectificado o explicado qué demonios quería decir en esta ocasión", ha añadido, al tiempo que se pregunta si, para Rajoy, Lamine Yamal, Nico Williams o Aymeric Laporte merecen vestir la camiseta de la selección española.

Le ha mandado un mensaje contundente: "Mariano, esa es la España que viene: diversa, variada e infinitamente más rica". Por ello, le pide que tenga confianza en "la gente de apellidos exóticos nacidos fuera, pueden ser españoles de bien, honrados y hasta patriotas. No todos van a salir como el emérico".