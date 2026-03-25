Ni estornudos ni picor en los ojos: Lidl revienta la alergia con este producto

Llega la primavera y los alérgicos empiezan a estornudar. Un clásico de esta época del año. Aunque muchos esperan con ilusión el buen tiempo y las tardes más largas, otros temen que los síntomas de la alergia les causen malestar.

Y no es para menos: los estornudos constantes, el picor en los ojos, la congestión nasal o el cansancio físico son algunas de las incomodidades que pueden fastidiarte por completo la primavera.

Por supuesto hay formas de combatirla: los medicamentos antihistamínicos, el uso de mascarillas o mantener una buena higiene y limpieza en casa son algunas de las claves para tratar de sufrir menos con la alergia.

Sin embargo, esto no siempre es suficiente, ya que hay personas que la sufren de manera más severa. Si es tu caso, debes saber que existen ciertos productos que pueden ayudarte a limpiar el aire de tu habitación para que la alergia no resulte tan molesta. Lidl vende uno de los más exitosos.

El purificador de aire de Lidl que te ayudará a combatir la alergia

El artículo de Lidl que más expectación está causando estos días es el purificador de aire de marca Livarno. Se puso a la venta el lunes 23 de marzo y no ha pasado desapercibido. No es de extrañar que muchos hayan acudido a los establecimientos de Lidl esta semana, pues la alergia ya está al caer e incluso algunos ya notan sus síntomas.

Este aparato sirve para mantener más limpio el ambiente de casa, ya que purifica el aire hasta 5 veces por hora. Tiene 3 niveles de ventilador e incluye un filtro de partículas. Su potencia es de 19W. Es óptimo para habitaciones de hasta 7 m².

Otra de sus ventajas es su pequeños tamaño y la facilidad para transportarlo a otras estancias de casa. Sus dimensiones son de 28 x 23 x 12 cm y la longitud del cable de 180 cm. Cuesta 29,99 euros y también se puede adquirir por internet, en la web de Lidl.

Los purificadores de aire pueden atrapar el polen y reducir los ácaros en el ambiente, por lo que se convierte en un buen aliado. Ojo, no va a curarte la alergia ni a hacer que desaparezcan mágicamente todos tus síntomas, tienes que verlo como una ayuda más, junto al resto de soluciones o tratamientos que puedes aplicar en esta época del año.