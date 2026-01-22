Otro sobresalto ferroviario: un desprendimiento de piedras provoca daños a un Cercanías en Asturias

Otro sobresalto en el tráfico ferroviario en España. Un desprendimiento de piedras a la salida del túnel del Padrún, cerca de Oviedo (Asturias), ha provocado algunos daños en un tren de Cercanías. Aunque no hay información de posibles heridos, el percance ha obligado a interrumpir temporalmente el servicio en la línea C1.

El incidente ha tenido lugar poco antes de las 17:00, según detallan Adif y Renfe, a la salida del túnel del Pradún en Olloniego, un concejo perteneciente a Oviedo.

La caída súbita de las piedras ha sorprendido al maquinista, aunque los impactos han sido moderados. Los golpes se han concentrado en la parte delantera, que presenta pequeños daños, según confirma EFE.

Tras el susto, el tren ha podido continuar la marcha hasta Oviedo, aunque la caída de piedras a la vía ha obligado a interrumpir la circulación en la línea C1 entre Ablaña y Olloniego.

Renfe ha informado de un plan alternativo de transporte para los usuarios afectados en con trayectos por carretera entre Ablaña (concejo de Mieres) y Soto del Rey (concejo de Ribera de Arriba).

El incidente, del que ha dado cumplida cuenta Adif, llega en un momento muy difícil para el tráfico ferroviario en España. Tras el accidente del domingo en Adamuz, donde han fallecido 45 personas, se han conocido numerosas incidencias en diversos puntos, junto a las tres ordenes internas emitidas por Adif para rebajar la velocidad de los trenes en tramos con problemas.

El martes, en pleno temporal en Cataluña, dos trenes de Rodalies descarrilaron, uno de ellos por la caída de un muro, accidente en el que falleció uno de los maquinistas y más de 30 personas resultaron heridas. Este jueves por la mañana se ha registrado otro, de menor gravedad, cuando un tren impactó con una grúa en Cartagena, dejando al menos seis heridos leves