Pamela, pastora con un rebaño de 1.000 ovejas: "Dormir en una tienda de campaña para estar cerca de ellas es un sacrificio"

Pamela Maggioni es una pastora trashumante italiana que cuenta con un rebaño de 1.000 ovejas. Pese a que su profesión no es demasiado habitual en los tiempos actuales y exige realizar grandes esfuerzos, la mujer no vive ni mucho menos aislada de la sociedad.

De hecho, Pamela es una pastora youtuber y una de sus fuentes de ingresos es un canal, llamado Transumando, en el que cuenta su día a día con las ovejas y acumula nada más y nada menos que 50.000 suscriptores.

La pastora trashumante ha concedido una entrevista al medio de comunicación italiano Corriere del Veneto en la que ha destacado que "mis padres querían que trabajara en la oficina, pero yo no era feliz: mi vida está entre los animales".

Cada día del año, sin importar que sea festivo o no, Pamela Maggioni acompaña a su millar de ovejas de un prado a otro caminando por senderos entre bosques, y bordeando los ríos y arroyos del país transalpino en búsqueda del mejor alimento para los animales.

Aunque su profesión le ocupa mucho tiempo, Pamela es madre de cuatro hijos (todos ellos nacidos fuera de los hospitales). "La mayor terminará el año que viene Psicología en Padua, el segundo trabaja en una granja en Garfagnana, el tercero hace mi mismo trabajo, mientras que la cuarta tiene diez años y va al colegio", ha detallado la mujer.

Volviendo a la trashumancia, la pastora ha expresado que "no sé decir por qué, pero para mí esta vida es la única posible. Estoy rodeada de animales que me dan mucho amor, paso mis días inmersa en paisajes tan hermosos que me siento como si fuera un personaje de un cuadro".

"Soy muy afortunada. La energía que desprendo cada día y que la gente percibe proviene de esto, la naturaleza y los animales me dan mucho, nunca me siento sola, sino todo lo contrario, me siento apoyada", ha asegurado Pamela.

"Lo malo son los lobos"

No obstante, esa vocación por el pastoreo no significa que todos los aspectos de su profesión sean positivos para ella. "Lo malo es el encuentro con los grandes carnívoros, porque hay tantos lobos que pueden atacar tanto de día como de noche", ha subrayado.

En ese sentido, la pastora ha lamentado que "nunca puedes dejar el rebaño y, cuando estoy en la alta montaña, a unos 2.100 o 2.300 metros de altitud, dormir en una tienda de campaña para estar cerca de las ovejas es un sacrificio, porque significa encontrarse todas las mañanas con las mantas mojadas... Cuando llegan las tormentas, te encuentras con agua, relámpagos y truenos... No es fácil...".