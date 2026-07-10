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Compran una casa antigua por 10.000 euros, la trasladan sobre ruedas a su terreno y la reforman: "Queríamos ahorrar dinero"
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Compran una casa antigua por 10.000 euros, la trasladan sobre ruedas a su terreno y la reforman: "Queríamos ahorrar dinero"

Una forma poco habitual de abaratar el coste de su futura vivienda.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una ilustración de una casa en una carretilla, simulando una mudanza
Una casa en una carretilla, moviéndose sobre ruedas.Getty Images

Comprar una casa es una de las mayores inversiones que afronta una familia, por lo que cualquier oportunidad para ahorrar puede marcar la diferencia. Precisamente por eso, cada vez son más los que buscan alternativas poco convencionales para reducir costes, aunque eso suponga asumir proyectos tan ambiciosos como trasladar una vivienda entera y reformarla con sus propias manos.

Eso es exactamente lo que hicieron Sha'rel y Brandon Moore, una pareja de Iowa, en Estados Unidos, que encontró una forma poco habitual de abaratar el coste de su futura vivienda. Compraron una casa de campo construida en la década de 1920 por apenas 12.000 dólares (unos 10.500 euros), la trasladaron varios kilómetros sobre ruedas hasta su parcela y comenzaron una reforma integral para convertirla en el hogar que siempre habían imaginado.

Todo empezó en 2024, cuando la pareja adquirió una finca de unas tres hectáreas con la intención de construir allí el hogar donde criar a sus tres hijos. Sin embargo, pronto descubrieron que restaurar la antigua granja incluida en la propiedad resultaba mucho más caro de lo que podían permitirse. Fue entonces cuando encontraron una vivienda centenaria situada a apenas seis kilómetros y cuyos propietarios ya no necesitaban tras construir una casa nueva.

Más caro de lo que pensaban

La pareja no dejó escapar la oportunidad, por lo que compró la casa y contrató un traslado para llevar la estructura completa hasta su terreno, donde comenzó una profunda reforma. "Queríamos mudarnos lo antes posible y ahorrar todo el dinero que pudiéramos", explicó Brandon en declaraciones recogidas por People, que asegura que desde el principio apostaron por realizar ellos mismos gran parte de los trabajos para reducir gastos.

Sin embargo, a medida que retiraban paredes y suelos fueron apareciendo daños estructurales ocultos que obligaron a ampliar tanto el presupuesto como los plazos de la obra. Finalmente, las reparaciones y mejoras elevaron la inversión hasta unos 80.000 dólares, cerca de 70.000 euros, una cifra muy superior al coste inicial de la vivienda. Pese a este inconveniente, la pareja considera que el esfuerzo ha merecido totalmente la pena.

Ahora, con la obra principal terminada y la familia ya instalada en su nuevo hogar, los Moore afrontan los últimos detalles con más calma. Tras esta experiencia, Sha'rel resume el aprendizaje en un consejo para cualquiera que quiera embarcarse en una reforma similar: tener paciencia. "Todo lleva más tiempo del que imaginas y casi siempre cuesta más de lo que habías previsto", reconoce. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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