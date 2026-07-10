Va a reservar una mesa en un restaurante y se la niegan por ir con niños: "Es la primera vez que me pasa, ojalá le deis una vuelta"

Noemí Navarro es una creadora de contenido y madre que ha intentado reservar mesa en un restaurante y se lo han negado porque iba con sus hijos. Lo ha contado en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde es conocida como @noemimisma.

Cuenta con más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok, gracias a su contenido sobre belleza y moda y por ser una voz referente para la comunidad autista de habla hispana.

"Es la primera vez en mi vida que me ocurre que intento reservar para ir con mis hijos a un restaurante y no me dejan porque voy con los niños. O sea, está prohibido ir con los niños", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 160.000 seguidores (y subiendo).

Niñ@s prohibidos

Como suele ir a veranear a Cantabria, donde vivía su madre, se fijaron en un restaurante que tiene gallinas en libertad, por lo que los huevos que ponen se sirven en el propio local junto con una guarnición de patatas. A uno de sus hijos "le flipan" los gallos y las gallinas, por lo que decidieron ir: "Nos parecía una experiencia muy guay ir con ellos".

El empleado del restaurante les comentó por teléfono que en el restaurante están prohibidos los niños pequeños: "Es la primera vez en mi vida que me pasa, ojalá de verdad le deis una vuelta".

"Yo entiendo que cada uno se reserva el derecho de admisión y cada uno admite en su restaurante a quien quiera, pero es como si de pronto dijeras que los mayores de 50 no pueden venir a un restaurante", ha defendido.

Ha concluido lamentando que a su hijo le hubiera encantado ir: "Es que estoy flipando, estoy en shock". En cuanto a las reacciones, ha generado más de 2.000 comentarios con opiniones de todo tipo, especialmente de muchos españoles que, con ironía, han pedido la ubicación de ese restaurante para ir cuanto antes.

"Ese restaurante está destinado a triunfar", comenta el usuario @rufus30ster. El usuario Roberto García ha intentado explicar un posible motivo: "A ver, es lo más normal, porque hay padres que van y se piensan que un restaurante es una guardería y los padres tan tranquilamente, mientras los niños corren y dan voces".