¿Qué riesgo hay en España se sufrir un terremoto y cuáles son las zonas más peligrosas?

El terrible terremoto en Turquía y Siria, que se acerca a las 1.400 víctimas mortales, lleva a preguntarse qué riesgos afronta nuestro país en la materia. ¿Qué peligros reales de seísmos tenemos en casa?

Las respuestas las aporta en su página web el Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Explican sus expertos que la Península Ibérica se halla situada en una zona de frontera, el borde sudoeste de la placa Euroasiática en su colisión con la placa Africana. El desplazamiento tectónico entre ambos continentes es responsable de la actividad sísmica de los países mediterráneos y, por tanto, de los grandes terremotos que ocurren en zonas como Argelia, Grecia y, hoy mismo, Turquía. La parte más occidental de la conjunción entre dichas placas es la fractura denominada de Azores-Gibraltar-Túnez, que es la que afecta a España, en concreto.

"Afortunadamente, nuestro país no representa un área de ocurrencia de grandes terremotos", dice explícitamente el IGN, que insiste en que se puede hablar de "peligrosidad sísmica moderada". No obstante, matiza que "sí tiene una actividad sísmica relevante con sismos de magnitudes inferiores a 7,0, si exceptuamos los ocurridos en la falla de Azores-Gibraltar (terremotos de 1755 o 1969), pero capaces de generar daños muy graves (lista de terremotos más importantes en España)". En el caso de las Islas Canarias, su sismicidad tiene un origen volcánico, no entran tanto en juego las placas, salvo en un pequeño porcentaje.

Realmente, la Península Ibérica está situada en la microplaca ibérica, entre las otras dos grandes placas tectónicas mayores, aunque actualmente está soldada a la placa Euroasiática. La mayor parte de los terremotos que se producen en España estarán, por tanto, entre esos dos límites:

- En las Béticas, en el contacto entre la microplaca Ibérica, la placa Africana y la microplaca de Alborán (conectada de la Comunidad Valenciana y al interior de la provincia de Málaga, que es la que acumula más puntos rojos a lo largo de todo el territorio español, en zonas como Granada, Almería, Málaga, Murcia y la Vega Baja, en Alicante).

- Y en los Pirineos, por la subducción de la microplaca Ibérica bajo la placa Euroasiática (la que deja movimientos en el Mediterráneo).

Los Pirineos y las Béticas forman parte del cinturón alpino que se extiende desde Gibraltar hasta el Himalaya, lo que da cuenta de cómo está construido nuestro planeta. Según datos del Instituto Geográfico Nacional, prácticamente todos los días se producen varios terremotos en estas zonas, aunque muy pocos son notados por la población. Se estima que los 'terremotos invisibles' suponen alrededor del 90% del total. Sin embargo, estos accidentes son un signo muy válido para los expertos para predecir la llegada de temblores más fuertes.

A ello se le suma la zona de Galicia, donde también hay bastante actividad sísmica, asociada a la falla transformante de las Azores de la dorsal centroatlántica.

En la lista que aporta la institución con los terremotos más graves sufridos en España, destacan dos de magnitud 7,8, como el que ahora copa los titulares de todo el mundo: uno tuvo lugar en Dúrcal (Granada) en 1954 y el otro, en el Cabo de San Vicente, en 1969. Por comparar, el más reciente en la memoria nacional, el de Lorca (Murcia) en 2011, se quedó en el 5,1 de intensidad. España tiene una actividad sísmica "relevante", dicen los especialistas, pero con sismos de magnitudes inferiores a 7,0, si exceptuamos los ocurridos en la falla de Azores-Gibraltar (terremotos de 1755 o 1969), pero capaces de generar daños muy graves en infraestructuras, insisten.

Magnitud máxima anual de los terremotos en España, desde 1960. IGN / Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

La escala más conocida a nivel internacional es la escala de Richter. Se emplea para terremotos hasta grado 7 ya que a esos niveles se satura y no da valores exactos. Para complementarlo, se implantó la escala sismológica de Hiroo Kanamori. Así, la mayor medición registrada hasta la fecha se produjo en marzo de 1960 en Valdivia (Chile), que alcanzó los 9,5 grados, con una ruptura de falla de alrededor de 1.000 kilómetros.

¿Y un maremoto?

En el caso de los tsunamis, hay un El Sistema Nacional de Alerta que funciona en España desde 2015. Básicamente, el Instituto Geográfico Nacional detecta los terremotos ocurridos en nuestro entorno y cuando estima que un terremoto tiene potencial para producir un tsunami avisa a Protección Civil lo antes posible, de modo que pueda anticiparse a que el tsunami llegue a las costas españolas. Además este sistema recibe en tiempo real la señal de distintos mareógrafos situados en las costas españolas y de otros países aledaños con el fin de monitorizar la posible presencia de un tsunami.

En 2021, el Ministerio de Interior redactó su primer plan de protección ante maremotos, que protege las costas al nivel del resto de legislaciones europeas. Posible es, pero ahora estamos preparados mediante las alertas tempranas.

España ha sufrido, de hecho, importantes tsunamis -o maremotos, pues las dos palabras sirven- y por lo tanto está sujeta a esta amenaza. El terremoto ocurrido en 1755 en el Océano Atlántico, cerca de la costa portuguesa, originó uno de los tsunamis históricos más catastróficos del mundo, afectando principalmente a Portugal, España (fundamentalmente a Huelva y Cádiz) y Marruecos, aunque las olas llegaron hasta el Caribe.

En la época histórica una veintena de tsunamis, en general moderados, han afectado a las costas españolas del Océano Atlántico y del Mar Mediterráneo. El último tsunami que afectó a España ocurrió en 2003 debido a un terremoto al norte de Argelia. Este tsunami llegó a producir olas de más de un metro en las Islas Baleares y se pudo registrar en los mareógrafos de toda la costa del mediterráneo occidental.