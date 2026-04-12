Rachel, una estadounidense que vive en España, reivindica las cosas "cool" que hacen los españoles: "Nosotros no, pero vosotros sí sabéis disfrutar la vida"

Inmigrar a un nuevo país y a una nueva cultura puede ser un reto significativo para muchas personas. No obstante, con el pasar del tiempo, hay quienes se logran acoplar a su nuevo entorno social, a tal punto de adoptar y disfrutar ciertas actividades y comportamientos sociales que antes no implementaban en sus rutinas.

Rachel Ann es un claro ejemplo de ello; la youtuber estadounidense lleva más de 7 años viviendo en nuestro país. Por medio de uno de sus más recientes videos, la estadounidense menciona un par de cosas que le han parecido “cool” de la sociedad española.

Para Anne la hora del vermut le es una actividad "muy guay". “Es una cosa que me parece tan elegante, es de chicos y chicas cool. Yo, antes de vivir aquí, no sabía lo que era el vermut”, declara.

También destaca los trajes regionales que integran nuestra cultura nacional, desde el traje de flamenca, las falleras y las chulapas. En este mismo sentido, manifiesta su fascinación por la diversidad de dialectos que tiene nuestra nación. “Yo os tengo mucha envidia, que habláis tantos idiomas”, confiesa.

Los españoles sabemos cómo disfrutar la vida

Uno de los aspectos que más resalta la norteamericana es el ritmo de vida que tenemos los españoles. “No vais por la vida con prisa; esto parece muy fácil, pero no es fácil conseguir este nivel de tranquilidad que algunos, no todos, pero que alguno de vosotros tenéis. Es admirable, nosotros no sabemos, vosotros sí sabéis disfrutar la vida”, sostiene.

Además, detalla que le gusta mucho la sobremesa, no solamente por la comida, sino por el tiempo de calidad que se puede pasar entre familiares y amigos. Incluso expone que esta actividad le ha ayudado con mayor tranquilidad y calma. “Yo siento una constante obsesión por tener prisa. La sobremesa me ha ayudado a curar este problema que tengo”, complementa.

Por otra parte, Las fiestas de pueblo es otra catacería que le ha encantado de nuestra cultura. “Yo todo el año estaría esperando ese momento si fuera vosotros. En mi país no existe nada parecido; en verano aquí en España es una fiesta continua. Es increíble, es como celebrar la vida”, concluye.