Tatiana, una estadounidense afincada en España desde 2025: "No echo de menos la carrera de ratas, el 'a quién conoces' y 'qué has conseguido' que domina la cultura de Miami y California"

Los españoles nos caracterizamos por ser sociables, extrovertidos y amigables. Muchos extranjeros que visitan nuestro país quedan fascinados por la manera en que las personas se relacionan entre sí.

Los foráneos perciben que las interacciones entre los locales son amables, respetuosas y, sobre todo, genuinas. Este factor social, entre muchos otros, ha impulsado la inmigración de millones de personas hacia el territorio español.

Los estadounidenses valoran en gran medida dicho aspecto, ya que en su país el trato entre la gente no siempre es el más sincero. Tatiana es una mujer norteamericana que vive en Madrid desde enero del 2025.

Por medio de su canal de TikTok, la creadora de contenido comparte su diario vivir. En una de sus más recientes publicaciones, la tiktoker explica por qué se ha sentido más cómoda socialmente en la capital española a comparación de su país natal.

Una sociedad obsesionada con la perfección

Tatiana afirma que la gran mayoría de los estadounidenses están obsesionados con tener un estilo de vida perfecto. “En la mayoría de los círculos de Estados Unidos, en mi opinión, la gente siempre está intentando hacerse más rica, más delgada, más guapa, más famosa”, explica.

La competitividad y toxicidad de EEUU

Ella agrega que, tras abandonar Estados Unidos, se ha dado cuenta de que la sociedad norteamericana tiende a ser tóxica y competitiva. “Reflexionando ahora, después de haber vivido aquí un año y unos meses, realmente no echo de menos esa carrera de ratas, esa competencia de ‘a quién conoces’ y ‘qué has conseguido’”, señala.

“Siento que, al vivir en España, he observado menos clasismo y hay menos presión por ser especial”, complementa.

Las opiniones de los usuarios

En la caja de comentarios, los usuarios han manifestado sus perspectivas respecto al tema. “En España valoramos lo que tenemos. Intentamos mejorar, pero para nosotros, no para los demás”, expone uno.

Otro, con un tono más pesimista, describe que quienes se destacan están expuestos a críticas y represiones. “No estamos tratando de ganar porque sabemos que no podemos ganar. Si hablas español, entenderás este dicho español: Clavo que sobresale, pide martillo”, comenta.