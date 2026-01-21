Thai Ngoc, 81 años: "No he dormido ni una sola vez en 60 años y hay un efecto secundario terrible"

Tuvo una fiebre importante con 20 años, durante la guerra de Vietnam, y desde entonces no puede dormir. Al menos eso es lo que dice un vecino vietnamita que hoy tiene ya 81 años. "No he dormido ni un solo momento en 60 años", asegura Thai Ngoc, según recoge el medio británico Express.

Según Ngoc, desde aquella fiebre no ha disfrutado de un solo momento de descanso, mucho menos de una noche de sueño completa. Nada le ha servido, ni tratamientos de farmacia ni los remedios tradicionales. Tampoco el alcohol. "Ver a otros dormir me da envidia", comenta.

Aunque en el Express aseguran que hay expertos que señalan que su insomnio puede deberse a un estrés postraumático por la guerra, o por alguna enfermedad no diagnosticada, lo cierto es que, según la medicina, es imposible sobrevivir sin dormir, mucho menos durante seis décadas completas.

Por mucho que su historia se haya hecho viral, sobre todo tras la visita de un youtuber estadounidense, nadie ha podido verificar de manera oficial la historia que narra.

Cultivar arroz

Este hombre vietnamita señala que, al no dormir, aprovecha las horas adicionales del día en seguir cultivando campos, cuidar los cultivos o producir vino de arroz.

Pero si ya tuviera problemas para dormir, Ngoc afirma que se pasa el día fumando y bebiendo, algo que aumenta todavía más la privación de sueño.