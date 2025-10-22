Un aliado de Occidente se prepara para desplegar el misil no nuclear más potente del mundo de 36 toneladas y alcance de 3.000 kilómetros

Corea del Sur ha anunciado que antes de que finalice el año pondrá en marcha el despliegue del Hyunmoo-V, considerado el misil balístico no nuclear más potente del planeta. Con una capacidad destructiva comparable a la de las armas nucleares tácticas, este avance tecnológico marca un punto de inflexión en el equilibrio militar global.

El Hyunmoo-V, apodado en Corea como el "misil monstruo", puede transportar una ojiva de hasta ocho toneladas, lo que le permite atacar infraestructuras subterráneas altamente protegidas, como silos de misiles, centros de comunicación fortificados o puestos de mando. Según el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, el sistema se encuentra en fase de integración y entrará en servicio activo a finales de 2025.

Este misil de medio alcance tiene una autonomía máxima de 3.000 kilómetros con carga ligera, aunque su alcance se reduce a unos 300 kilómetros cuando transporta su carga máxima. Su peso total ronda las 36 toneladas, lo que lo convierte en una pieza clave dentro de la estrategia de disuasión de Seúl frente a la creciente amenaza que representan los programas balísticos y nucleares de Corea del Norte.

El gobierno surcoreano planea adquirir cerca de 200 unidades del Hyunmoo-V en los próximos años, según fuentes militares citadas por el medio ucraniano Militarnyi. El objetivo es reforzar su capacidad de ataque preventivo y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier agresión, sin recurrir al uso de armas nucleares.

Este anuncio ha generado inquietud en la región asiática, donde las tensiones geopolíticas se intensifican. La introducción de un misil con semejante capacidad destructiva, aunque no nuclear, podría alterar significativamente las dinámicas de poder y las estrategias de defensa en el continente.