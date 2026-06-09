Un fuego obliga al desalojo de 360 vecinos en Villanueva de los Castillejos (Huelva)

Las llamas arden en las lomas llegando a Gibraleón (Huelva), desde Villanueva de los Castillejos, en la noche del 8 al 9 de junio de 2026.

Más de 360 personas han sido desalojadas o alejadas de forma preventiva de sus viviendas a causa del incendio forestal declarado a las 13:15 horas de ayer lunes en el paraje Los Turbios, en el término municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

En concreto, 365 personas han sido evacuadas de urbanizaciones y fincas del municipio de San Bartolomé de la Torre, según han informado fuentes municipales. Aunque el fuego se originó en la finca Los Turbios, las llamas se han desplazado hacia el término de San Bartolomé en dirección a Gibraleón, lo que ha motivado estas evacuaciones preventivas.

La evolución del fuego llevó a a activar a las 17:05 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca, mientras que el humo ocasionado ha obligado a cortar al tráfico la carretera A-495 entre los kilómetros 8 y 10,7.

En las labores de extinción, una vez retirados los 19 medios aéreos con la llegada del ocaso, trabajan actualmente 250 efectivos por tierra, apoyados por 13 autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UIMF), un Puesto de Mando Avanzado (PMA) y un buldócer.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia, los equipos se centran en "contener el flanco izquierdo-cabeza por continuidad hacia potencial forestal y en el remate de focos secundarios fuera del perímetro".

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha movilizado efectivos del parque de El Andévalo, en Alosno, en apoyo al operativo del Plan Infoca, que dirige los trabajos de extinción. Los bomberos han intervenido en la protección de una vivienda en el término de San Bartolomé de la Torre, hasta cuyas inmediaciones se ha aproximado el fuego, logrando finalmente mantenerla a salvo. Desde el operativo del Consorcio se ha subrayado además que "en ningún momento ha existido riesgo para los ocupantes de la vivienda".

Los efectivos permanecen en la zona, atentos a la evolución del incendio y preparados para intervenir de nuevo si fuera necesario, en coordinación con el Plan Infoca. Asimismo, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, junto al vicepresidente José Manuel Zamora y el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, siguen la evolución del incendio y la actuación de los distintos medios desplegados.

Además, el Ministerio de Defensa ha movilizado durante la jornada al 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, que ha desplegado dos aviones apagafuegos en la provincia de Huelva para colaborar en las labores de extinción. El departamento también ha trasladado su apoyo a los efectivos que trabajan para hacer frente a esta emergencia.

Personal de Cruz Roja y voluntarios, pendiente de atender a los afectados por el incendio de Villanueva de Los Castillejos (Huelva), el 9 de junio de 2026. David Arjona / EFE

EMA 112 atendió a las 13:00 horas de ayer la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el entorno de la carretera A-495, a la altura del kilómetro 22. Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local.

Además, ha desplegado un Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF) en la pista hípica de San Bartolomé de la Torre. También se han desplazado al lugar asesores técnicos de Emergencias del servicio provincial de Protección Civil, junto al jefe de servicio de la provincia onubense.

Se trata de un incendio en municipios cercano a Alosno, donde se declaró otro incendio el pasado jueves, que se ha dado por extinguido en la noche de este domingo, y cuyo fuego afectó también al término municipal de Villanueva de los Castillejos, así como al de Gibraleón, de forma que llegó a calcinar alrededor de mil hectáreas, principalmente en el término de Alosno.