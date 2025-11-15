Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una estadounidense se muda a un pueblo francés sólo porque ChatGPT se lo aconsejó: "Parece mágico"

La mujer buscaba un cambio de vida debido que el estrés laboral estaba afectando a su salud física y mental.

Una vista del pueblo de Uzés en Francia, con su castillo y calles medievales.Getty Images

ChatGPT recomendó a Julie Neis, una mujer estadounidense que vivía en Michigan (Estados Unidos), que se mudara a Uzès, un pintoresco municipio situado en el sur de Francia. Y lo sorprendente es que le hizo caso. Neis acudió a este programa de inteligencia artificial (IA) desarrollado por OpenAI, en busca de orientación cuando su salud física y mental empezó a deteriorarse a causa del estrés laboral que padecía, según ha contado la CNN.

Esta mujer llevaba años trabajando en el sector tecnológico tras haber regresado de París, ciudad en la que vivió durante un lustro en su juventud. Pero, en estos momentos, a pesar de que su carrera le proporcionaba estabilidad económica, comenzó a resentirse su salud  por el ritmo frenético, el estrés laboral y la presión constante. “Creo que mi sistema nervioso simplemente se colapsó”, declaró la estadounidense. Padecía crisis de ansiedad y dolores físicos ya de una manera constante, de forma que ni se reconocía a sí misma. 

Por esa razón Neis decidió regresar a Francia, un país por el que había sentido una fuerte conexión de niña. Sin embargo, no sabía en qué zona establecerse, así que se lo consultó a ChatGPT. Proporcionó a esta programa de IA información sobre sus valores personales y lo que buscaba en su nueva etapa: un ritmo de vida más pausado, contacto humano y una comunidad internacional en la que pudiera integrarse con facilidad.

“Sé que suena una locura dejar que una inteligencia artificial tome una decisión tan importante sobre tu vida”, admitió. “Pero me liberó del agobio que sentía”. A partir de esas indicaciones, el programa le sugirió Uzès, una localidad de unos 8.500 habitantes en el departamento de Gard, conocida por su arquitectura medieval, sus mercados tradicionales y su ambiente tranquilo.

Neis llegó allí en marzo de 2023 y, según relató a la CNN, fue amor a primera vista. El encanto del casco antiguo, las callejuelas empedradas y la amabilidad de los vecinos le hicieron sentir que había encontrado su lugar. “Sinceramente, parece mágico”, aseguró. “Todavía me cuesta creer que vivo aquí”.

La estadounidense ha encontrado ahora una rutina tranquila, entre callejuelas históricas, cafés y compras en el mercado local. Al principio se temía sentirse sola, sin embargo, allí ha creado una red de amistades a través de su canal de Youtube French Julie Travels (@frenchajulietravels) en el que relata su cambio de vida y que le ha permitido ponerse en contacto con otros expatriados y gente que comparte el estilo de vida que ella ha escogido en esta de su vida. 

Así que, al final, según dice, su decisión ha dado un resultado positivo para ella. Su salud ha mejorado y su estado de ánimo ha cambiado por completo. “Me siento de nuevo completamente yo misma”, declaró. “Es un alivio enorme, porque llegué a pensar que nunca volvería a sentirme normal”. 

Ahora contempla permanecer en Uzès a largo plazo y no descarta comprar una vivienda allí, aunque resalta también que los precios inmobiliarios han aumentado considerablemente. Ahora viaja a Estados Unidos una o dos veces al año, normalmente en Navidad, pero no se plantea volver de manera permanente. “Siento que este es el lugar donde debo estar, ya sea por ahora, por unos años o tal vez para siempre”, asegura.

