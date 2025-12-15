Ahmed al Ahmed, el héroe que desarmó a uno de los atacantes en el tiroteo masivo de Australia

Mientras la mayoría corría para salvar la vida, Ahmed al Ahmed se lanzó contra uno de los autores del tiroteo que este domingo dejó 15 muertos en la playa de Bondi, en Sídney. El hombre, de 43 años, permanece hospitalizado tras someterse a una intervención quirúrgica por heridas de bala en el brazo y la mano, según ha informado su familia.

Identificado por medios australianos como el civil que logró desarmar a uno de los atacantes, Ahmed se escondió detrás de varios vehículos aparcados antes de cargar por la espalda contra el agresor, forcejear con él y arrebatarle el rifle con el que disparaba contra los asistentes a una celebración judía en un parque cercano a la playa.

“Es un héroe al 100 %”, ha declarado su primo Mustafa en declaraciones al canal 7News Australia. El familiar ha explicado que Ahmed, padre de dos hijos y propietario de una frutería en Sídney, se encuentra estable tras la operación. “Sigue en el hospital y no sabemos exactamente qué está pasando por dentro, pero esperamos que esté bien”, ha añadido.

La Policía australiana ha confirmado que el ataque se produjo sobre las 18:40 hora local del domingo y que los presuntos autores son un hombre de 50 años y su hijo de 24. El primero murió tras el enfrentamiento con la policía, mientras que el segundo permanece hospitalizado bajo custodia policial. Las autoridades han señalado que no buscan a más sospechosos.

Catorce personas murieron en el lugar del ataque y otras dos, entre ellas una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital. Se trata del tiroteo más mortífero registrado en Australia en casi tres décadas, un país con una legislación muy restrictiva sobre la posesión de armas de fuego.

La actuación de Ahmed ha recibido reconocimientos de responsables políticos dentro y fuera de Australia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha definido como “una persona muy, muy valiente” que probablemente “salvó muchas vidas”, mientras que el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha afirmado que es “un auténtico héroe”.

Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Ahmed durante su recuperación. La iniciativa ha superado los 200.000 dólares australianos en pocas horas y ha recibido aportaciones destacadas, entre ellas la del inversor estadounidense Bill Ackman, que ha compartido el llamamiento en redes sociales.