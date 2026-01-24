Una niñera en Suiza revela cuánto cobra sin saber hablar alemán: "Son 4.000 francos y me da para ahorrar"

Trabajar cuidando niños en España suele significar sueldos mileuristas y condiciones precarias. Cruzar la frontera hacia Suiza, sin embargo, puede multiplicar esa cifra por tres. Es la realidad que ha puesto sobre la mesa Rosana Ramos, una latinoamericana que actualmente trabaja como niñera en Suiza y se ha convertido en una guía indispensable para muchos migrantes.

A través de sus redes sociales, Rosana no solo comparte sus viajes y estilo de vida, sino que desglosa la realidad burocrática y económica de vivir en el país helvético.

En YouTube, donde cuenta con una comunidad creciente de más de 2.000 suscriptores, ha publicado un video que funciona como manual de supervivencia para quienes buscan dar el salto profesional al cuidado infantil en Europa.

Requisitos: el filtro de las agencias

La youtuber inicia su relato subrayando la importancia que tienen las agencias de niñeras, ya que son plataformas que te ayudan a conectar con el cliente, es decir, la familia que está buscando una niñera. A diferencia de otros países donde el trato puede ser informal, en Suiza las agencias actúan como un filtro de seguridad necesario que conecta a la profesional con familias verificadas.

Por ende es fundamental, según Rosana, tener todos los requisitos en regla. "Empezando por el currículum actualizado, la carta de presentación, también la carta de referencia de las familias anteriores, completar una ficha que te envía la agencia, documentos oficiales tales como el pasaporte, carnet de conducir, un certificado de antecedentes penales y primeros auxilios y el nivel de idiomas", explica la mujer.

Sobre el idioma, Rosana rompe un mito importante. "Aquí en suiza se hablan tres idiomas: alemán, italiano y francés, pero hay muchísimas familias que hablan en inglés, todas con las que yo he trabajado hablan en inglés. Yo no hablo nada de alemán", complementa la cuidadora.

El alojamiento

Ramos comenta en su video que la modalidad de vivienda define gran parte de la economía personal.

Leave in : consiste en vivir con la familia. “Te hacen un descuento de 990 francos suizos, como es mi caso, pero incluye las comida, los días que estás trabajando, internet, luz, agua y el alojamiento”, manifiesta.

“Te hacen un descuento de 990 francos suizos, como es mi caso, pero incluye las comida, los días que estás trabajando, internet, luz, agua y el alojamiento”, manifiesta. Leave out: vives por tu cuenta. En este caso no hay descuentos en la nómina, pero tú debes gestionar y pagar un alquiler en el mercado libre (que suele ser muy caro), además de tu comida y transporte, lo cual puede mermar la capacidad de ahorro.

Sueldo como niñera en Suiza y capacidad de ahorro real

Respecto a la remuneración económica, Rosana se muestra muy satisfecha. “El suelo es son 4.200 francos al mes (4.500 euros al cambio), eso está muy bien, a mí en mi caso me da para mis gastos. Yo pago mis seguros médicos, que es obligatorio aquí y también ahorro dinero, ósea que por ese lado estoy contenta. Vivir en Suiza no lo cambio por otro lugar, tiene muchas ventajas”, expresa la niñera.

La comparación es inevitable: actualmente, en España, una niñera profesional gana aproximadamente entre 1.200 y 1.500 euros al mes trabajando a jornada completa, según un artículo publicado por Yooies, una agencia de niñeras y servicios domésticos.

Rosana finaliza su video puntualizando un par de consejos. "Revisen bien el contrato antes de aceptar, asegúrense de tener referencias y documentos en regla. Conozcan bien el salario y los beneficios y no se desanimen si la agencias tardan en contactarles porque la perseverancia y la constancia en este tipo de trabajos es clave", sostiene Ramos ante sus espectadores.