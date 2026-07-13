Waka, japonesa afincada desde hace 4 años en España, sobre la expresión española que más le cuesta explicar en su idioma: "Estar como una cabra"

Quién no ha pronunciado alguna vez aquello de "estás como una cabra". Puede que alguno no lo haya dicho, sino que se lo hayan dicho directamente. Para un español o hispanohablante avezado esta es una expresión más que popular. Pero no en todo el mundo opinan igual.

Le ocurre, por ejemplo, a Waka, una ciudadana japonesa afincada en España desde hace cuatro años, mismo tiempo que lleva aprendiendo español. En el canal de YouTube Okini Japan, esta joven ha querido compartir lo que le ocurre cuando intenta entender el sentido de estar como una cabra.

"Eso me suena, lo he oído mucho pero no sé qué es", admite entre risas y un poco avergonzada. Cuando la entrevistadora le pregunta qué imagen tiene de la cabra como animal, Waka responde "algo tonto". En ese punto le explican que la expresión tiene el sentido de "estar loco" o "hacer algo impredecible".

"Estaba nerviosa al comienzo de la clase, pero me gustó poder hablar con la profesora y hacer preguntas, reconoce sobre la sesión", apunta Waka, citando otras expresiones extrañas a juicio de una persona aún aprendiendo español.

Al comienzo del vídeo, Waka adelanta que quiere mostrar las diferencias que ha notado viviendo en España entre el español y el japonés. "No solo me interesa el significado de las palabras, me interesan el sentido cultural, los sonidos... muchas pequeñas sensaciones extrañas para mí, una japonesa nacida y crecida en Japón", reconoce.

"A mí siempre me ha gustado descubrir este tipo de diferencias entre culturas y por eso siento que aprender el idioma es importante". En su caso, admite haber llegado a hablar en un nivel de español que le permite grabar este tipo de contenidos. En buena medida, añade, por haber recibido clases de "profesores nativos", algo que "cuesta encontrar aquí" cuando se trata de hablar japonés.