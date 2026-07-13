La familia ucraniana que vendimia alrededor de un cohete ruso sin explotar clavado entre sus cepas de chardonnay

La guerra de Ucrania afecta a todos los sectores del país presidido por Volodímir Zelenski. Sin embargo, una de las actividades más perjudicadas por el conflicto armado es la agroalimentaria.

Pese a ello, hay familias que han mostrado al mundo su resiliencia y valentía permaneciendo en su país natal, Ucrania, y tratando de sacar adelante sus negocios a pesar de la invasión militar rusa.

Un ejemplo de ello es la familia Molchanov, que se dedica a la producción de vino en el sur de Ucrania. La guerra no les es ajena. De hecho, tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, en sus viñas hay un cohete ruso sin explotar, con la punta hacia abajo, medio enterrado en la tierra entre hileras de uvas chardonnay.

Aunque la familia pensó en retirar el proyectil, finalmente llegaron a la conclusión de que la enorme maquinaria necesaria para extraerlo del terreno dañaría demasiado sus valiosas hileras de viñas, por lo que simplemente vendimian alrededor de ese cohete ruso.

Desde el mencionado medio explican que, cuando Rusia dio comienzo a la guerra el 24 de febrero de 2022, "la familia abandonó su hogar en la ciudad de Mykolaiv y cruzó el río hasta su bodega, donde sus viñedos se extienden hacia las orillas del río Buh del Sur".

Prevén aumentar su producción de 10.000 a entre 30.000 y 50.000 botellas

Pese a los obvios problemas que les ha generado el conflicto armado, la familia Molchanov (que produce vino a pequeña escala) ha logrado lo impensable: ampliar sus tierras de cultivo. El objetivo de la familia al contar con más terreno es incrementar la producción actual de unas 10.000 botellas al año a entre 30.000 y 50.000 en la próxima década.

Respecto a cómo han compaginado su trabajo con el hecho de tener combates a pocos kilómetros, Heorhii Molchanov, hijo de la familia y pieza clave en el negocio vitivinícola ha contado que "se veían los cohetes ascender directamente hacia el espacio, como si lanzaran cosmonautas". No obstante, Heorhii ha destacado que "por mi salud mental, he intentado pensar en vino".