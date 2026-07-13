Borja Sémper defiende que lo de Rajoy y la selección de Francia fue "sarcasmo" e Isaías Lafuente saca el diccionario

El periodista Isaías Lafuente ha reaccionado a las palabras de Borja Sémper sobre la crónica de Mariano Rajoy en El Debate tras el partido entre Bélgica y España en los cuartos de final del Mundial de 2026. El expresidente del Gobierno afirmó en su artículo que el rival de la selección española en semifinales, Francia, tiene una plantilla de "altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

Estas polémicas palabras han generado un terremoto en redes sociales, provocando incluso un conflicto diplomático tras las críticas de todos los partidos franceses, incluida la extrema derecha, a Rajoy.

El portavoz nacional del PP ha querido defender al expresidente alegando que fue "sarcasmo": "Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés, si no fueras francés, no podrías jugar, como no puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país".

Un "sarcasmo sin mala intención"

"Esta es una expresión y una frase que probablemente le son más propias de Rajoy que de mí, pero es que es así, es el sentido común. Y lo que puedo compartir con ustedes también es que entendemos que es una columna de estas que son sarcásticas y que van sin mala intención", ha defendido Sémper.

No ha faltado su crítica a Pedro Sánchez, alegando que el presidente del Gobierno "ha afirmado que quiere que gane el mejor; nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor".

"Si algo tiene el sarcasmo es la intención"

De esta manera, Lafuente ha contestado al portavoz popular tirando de diccionario para explicarle el significado de sarcasmo en un tuit de X: "Estimado Sémper, calificar lo de Rajoy como 'sarcasmo sin mala intención' es un contradios. Porque si algo tiene el sarcasmo es la intención, no precisamente buena".

Al tuit ha adjuntado una captura de pantalla del significado literal de sarcasmo: "Del latín tardío sarcasmu, y este de sarkasmós. Burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo". Entre sus sinónimos se encuentran: pulla, sátira, escarnio, mofa o ludibrio.