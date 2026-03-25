Así es el monitor LG UltraGear 45: lo he usado durante varias semanas y te digo alto y claro por qué es una revolución

Si algo hay que decir del monitor LG UltraGear de 45 pulgadas es que es brillante, lo mires por donde lo mires. Partiendo de la base de que es el primer monitor OLED 5K de todo el sector, sólo hace falta conectar nuestra consola o nuestro ordenador para disfrutar de una experiencia de lo más inmersiva.

Después de haberlo puesto a prueba durante varias semanas, te confirmo que se trata de una auténtica revolución. Ha sido capaz de hacerme jugar en él y usarlo hasta para ofimática, porque su rendimiento es bestial.

Sí, se que estamos ante un monitor que supera los 1.799 euros. Pero creo que con todo lo que ofrece, su valor es por algo. Voy a dividir la reseña en dos experiencias: la del gaming y la del día a día.

Empiezo hablando para vosotros, jugadores. Este LG UltraGear ha cambiado mi concepto de jugar con un monitor gaming. El panel OLED 5K2K es una barbaridad. Los gráficos son ultrarealistas y no hay ni una sola distorsión. De hecho, su velocidad con 0,03ms y el modo dual permite adaptar la frecuencia entre 165 y 330Hz.

Un monitor en otra liga

Y es, precisamente, su pantalla lo que impresiona de primeras. Sus 45 pulgadas dan mucho juego. Nada más sacarla de la caja, me preguntaba cómo iba a poder poner un monitor de ese tamaño en mi escritorio. Gracias a su base, se adapta a casi cualquier lugar.

Sus mínimos bordes hacen que la pantalla sea contundente. Lo ideal, todo sea dicho, es conservar una distancia prudencial. Y digo que es brillante porque tiene un 37,5% más de brillo gracias a la tecnología Micro Lens Array+.

Si algo sabe LG es de negro puro. Pero este monitor cuenta con una profundidad de colores tremenda por DisplayHDR. Como decía antes, los gráficos escalan a otro nivel. Da igual el juego que pruebes, pero no hay nada de lag.

El monitor LG UltraGear 45. Colores muy vivos en el primer panel OLED 5K curvo. Palabras mayores. Sergio Coto / El HuffPost

El LG UltraGear de 45 pulgadas muestra todas las imágenes y escenas de forma muy nítida. Algo que en el día a día se nota mucho. Si, por ejemplo, lo usas en juegos como el Ghost of Yōtei, te envuelve de tal manera que piensas que estás dentro del juego. Para aquellos en los que se puede jugar en primera persona, la experiencia cambia por completo. Se me ocurre, por ejemplo, para los de carreras.

Y claro, vemos el diseño curvo y nos asustamos. Pero para nada. Su diseño 800R me parece una fantasía. Da igual el juego, que te permite jugar durante varias horas sin perder ni un ápice de comodidad y gracias a su tasa de refresco de 240Hz, fluye como una pluma.

Otro de los aspectos a destacar es el de su conectividad. Incorpora varios puertos: HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 y USB-C. Pero lo mejor de todo es su ancho de banda, que crece un 67%. Y vaya que si se nota. Las frecuencias son muy buenas.

Da mucho juego

Y si queremos personalizarlo, solamente necesitamos usar la aplicación LG Switch que nos permite optimizar el monitor de forma muy versátil. Lo que nos sirve para adecuar su uso a jugar o a ofimática del día día.

Y claro, te preguntarás: ¿Merece la pena un monitor así también para los que quieren usarlo para ofimática general? Hombre, la idea inicial no es esa. Pero si buscas un 2x1, se puede elegir sin problema.

En mi caso, lo he usado para gaming, pero también para mi día a día como periodista. Claro, en un monitor de 45 pulgadas, es una pena dejar sólo una pestaña. He trabajado con tres abiertas a la vez y ha ido genial. Pero ojo, digo que da juego si es que queremos ese doble uso. Aunque, bajo mi opinión la mejor productividad se encuentra en el lado del juego.