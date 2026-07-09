Buscan a un bebé sustraído del Hospital de Gandía: se sospecha que ha sido el padre

La Policía Nacional busca desesperadamente a una bebé de apenas unos días que ha sido sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandía. El suceso ha ocurrido a primera hora de esta mañana, sobre las 07:30 horas, cuando los padres de la menor han ido a visitarle al centro hospitalario donde la niña se encontraba hospitalizada tras haber dado positivo en cocaína, según ha podido saber EuropaPress.

Las autoridades sospechan que ha podido ser el padre, de nacionalidad argelina, quien se ha llevado a la menor, según han podido confirmar varias fuentes policiales a la misma agencia citada. Por ahora nadie ha sido detenido, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación y la Dirección Territorial ya ha denunciado estos hechos. Mientras tanto, los agentes centran sus esfuerzos en encontrar a la menor de edad.

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