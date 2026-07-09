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Buscan a un bebé sustraído del Hospital de Gandía: se sospecha que ha sido el padre
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Buscan a un bebé sustraído del Hospital de Gandía: se sospecha que ha sido el padre

Por ahora nadie ha sido detenido. El bebé se encontraba ingresado tras haber dado positivo en cocaína, según EuropaPress.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Coche patrulla de Policía Nacional
Coche patrulla de Policía Nacionaldpa/picture alliance via Getty Images

La Policía Nacional busca desesperadamente a una bebé de apenas unos días que ha sido sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandía. El suceso ha ocurrido a primera hora de esta mañana, sobre las 07:30 horas, cuando los padres de la menor han ido a visitarle al centro hospitalario donde la niña se encontraba hospitalizada tras haber dado positivo en cocaína, según ha podido saber EuropaPress

Las autoridades sospechan que ha podido ser el padre, de nacionalidad argelina, quien se ha llevado a la menor, según han podido confirmar varias fuentes policiales a la misma agencia citada. Por ahora nadie ha sido detenido, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación y la Dirección Territorial ya ha denunciado estos hechos. Mientras tanto, los agentes centran sus esfuerzos en encontrar a la menor de edad. 

-Noticia de última hora- 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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