Funden tarjetas SIM para sacar oro en casa: el experimento viral que convierte basura electrónica en miles de euros

Recuperar el oro de los chips no es algo que se pueda hacer desde cualquier sitio y el proceso conlleva sus peligros, pero el beneficio es alto a gran escala.

El oro no solo está en joyas y lingotes. También está en tu móvil y no imaginas en cuántos lugares más. Y en tu tarjeta SIM. Un usuario chino se ha hecho viral tras demostrar hasta qué punto puede ser rentable... y peligroso. Compró dos toneladas de tarjetas SIM y componentes electrónicos y logró extraer 191 gramos de oro, valorados en unos 25.000 euros al precio actual. Además, es aprovechar su época de máximos históricos y crecientes.

El caso, difundido en la red social china Douyin, muestra una realidad poco conocida: los residuos electrónicos esconden metales valiosos. Pero recuperarlos no es tan sencillo como parece.

Cuánto oro hay realmente en una tarjeta SIM

La cifra es clave para entender todo el fenómeno. Cada tarjeta SIM contiene aproximadamente 0,001 gramos de oro, es decir, unos 10 céntimos al precio actual (135 euros el gramo). A nivel individual, no compensa. Pero a gran escala cambia todo.

Y, como no, tenía que ser en China, donde hacen negocio de todo y buscan rentabilidad en todo, donde se hizo viral uno de los casos, aunque son frecuentes en los países orientales. Con el nivel tecnológico chino y como segundo país más poblado del mundo, se desechan millones de tarjetas SIM.

Estos residuos se venden al peso. Una tonelada puede costar apenas unos cientos de euros, así que no vale con que cualquiera sin una logística pueda sacarle partido. Ahí está la clave del negocio: volumen.

El experimento: dos toneladas y una pepita



Pero sepamos el caso concreto del protagonista, conocido con el tan adecuado nombre de El Alquimista, que compró 2 toneladas de tarjetas SIM, además de chips y placas electrónicas adicionales.

Tras procesarlo todo, obtuvo una pepita de oro de 191 gramos. El margen existe, pero no es automático. Requiere conocimiento técnico, equipamiento especializado y control químico preciso. No es un "truco viral". Es un proceso industrial llevado a pequeña escala.

Cómo se extrae el oro (y por qué es tan peligroso)

El método utilizado se basa en un compuesto químico conocido: el agua regia. Se trata de una mezcla de ácidos capaz de disolver casi todos los metales... excepto los metales nobles como el oro.

El proceso básico es separar los chips que contienen oro, sumergirlos en agua regia, disolver materiales no nobles, recuperar el oro restante y fundirlo a altas temperaturas.

El problema no es el concepto, sino la ejecución. Los riesgos son muy elevados:

Ácidos extremadamente corrosivos (pueden atravesar superficies).

(pueden atravesar superficies). Emisión de gases tóxicos .

. Reacciones químicas inestables.

inestables. Riesgo de quemaduras graves.

Expertos citados por el South China Morning Post advierten que un pequeño error en temperatura, tiempo o pH puede provocar reacciones peligrosas.

Legalidad: no puede hacerlo cualquiera

El propio autor del experimento asegura contar con licencia de fundidor. No es un detalle menor. En China, realizar este tipo de procesos sin autorización puede acarrear multas superiores a 70.000 euros, precisamente por el riesgo ambiental sanitario.

Esto marca una línea clara: a nivel doméstico, es ilegal y peligroso; a nivel industrial, está regulado y controlado.

El trasfondo: la fiebre del oro electrónico



El caso refleja una tendencia creciente: la recuperación de metales en residuos electrónicos (e-waste). Ordenadores, móviles y tarjetas contienen pequeñas cantidades de: oro, plata y cobre.

El aumento del precio del oro ha reactivado este interés. Pero hay un problema: extraer estos materiales de forma segura y rentable requiere procesos industriales complejos.

Por eso, aunque el experimento demuestra que sí hay valor en la basura tecnológica, también deja claro que no es accesible para cualquiera.

Mucho oro… pero no para intentarlo en casa



La conclusión es que sí, hay oro en las tarjetas SIM; y sí, puede ser rentable a gran escala, pero el coste en riesgo es demasiado alto. No es casualidad que los expertos insistan: este tipo de procesos deben realizarse en entornos controlados. Porque, en este caso, el titular es llamativo… pero el peligro lo es mucho más.