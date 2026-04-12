He probado el Garmin Forerunner 970: te cuento qué cambios trae tras varias semanas con él en la muñeca
Garmin ha aplicado varias mejoras importantes. Como una pantalla más brillante, tres métricas nuevas o un micrófono y altavoz para llamadas. Un reloj todoterreno para aquellas personas que quieren potenciar su actividad deportiva.
Garmin lleva tiempo haciéndolo muy bien con sus relojes inteligentes Forerunner. En esta ocasión, he probado durante varias semanas el Garmin Forerunner 970 y tengo que contarte cómo ha sido mi experiencia con él y qué cambios trae respecto a sus predecesores.
Como suele ser habitual en la marca, este smartwatch está pensado, sobre todo, para aquellos que quieren llevar su nivel deportivo en el mundo del running a otra escala. Aunque debo resaltar que se puede usar para muchos otros deportes sin problema, gracias a su seguimiento milimétrico. Es como tener un coach personal en la muñeca.
Si tengo que resumir mi sensación con el Forerunner 970 es que es un Garmin Fenix en un formato mucho más ligero y cómodo. ¿Por qué? Porque cuenta con novedades a la hora de hacer ejercicio, funciones del apartado de salud como el electrocardiograma, una pantalla mucho más brillante, una linterna LED o un micrófono y altavoz que nos permite usarlo para llamadas.
Con un peso de unos 56 gramos, desde el momento en el que te lo pones en la muñeca, te das cuenta de que casi no notas que lo llevas. En parte, por su correa de silicona. Su pantalla AMOLED con 2.000 nits de brillo supone una gran mejora. Su cristal de zafiro duradero y bisel de titanio lo convierten en un reloj muy resistente. Se vende en tres colores: negro/gris, blanco/amarillo y beige/lila. En mi caso, he probado el beige/lilla y me parece muy elegante.
Y sí, si te lo estás preguntando, se sincroniza muy bien con cualquier teléfono móvil gracias a su aplicación Garmin Connect. Ya se puede utilizar WhatsApp en su interior, recibes notificaciones inteligentes y puedes pagar contactless con él. Por lo que podrás personalizar tu experiencia de forma sencilla.
Una actividad monitorizada de día y de noche
Seguro que habrás oído alguna vez que el descanso es una de las partes más importante del ejercicio. El Forerunner 970 pone de manifiesto esa frase. Además de todas las métricas que te ofrece antes, durante y después de nuestra actividad, también te ofrece un registro exhaustivo y detallado de cómo ha sido tu descanso.
Como muchos otros relojes inteligentes, te ofrece una puntuación de cómo ha sido tu calidad de sueño. De hecho, te da algunos consejos, te dice si la calidad ha sido buena o deficiente y te avisa de que si tienes una baja actividad física un día, te puede afectar al sueño.
Te mide la duración del sueño, el estrés, el sueño profundo, el ligero, las fases de sueño MOR y la vigilia. Te ofrece una cronología de cómo ha sido la noche. Un resumen de las fases con métricas como la frecuencia cardíaca o la respiración media, entre otras.
Todo para que no se te escape cómo has dormido. Una vez tienes los datos, entra en juego el 'entrenador de sueño'. Una especie de coach virtual que nos hace una recomendación de nuestro sueño. Sobre qué hora deberíamos acostarnos y si debemos o no ampliar las horas de descanso.
Y eso son solo funciones para la noche. Porque el tarro de las sorpresas se abre cuando nos despertamos, nos ponemos la ropa y las zapatillas de deporte y empezamos a hacer ejercicio. Y ojo, si queremos buscar el momento perfecto, su función Body Battery nos aconseja cuál es nuestro nivel estrés y si estamos con fuerzas. Y no, no hablo de excusas como no querer levantarte del sofá.
Una vez empezamos a hacer ejercicio, el reloj nos ofrece registros como el estado del entreno, un pronóstico de la carrera, planes de entrenamiento dinámicos y, sobre todo, cómo actuamos en cada kilómetro.
Ahí aparecen nuevas funciones como la Running Tolerance, una recomendación del tiempo máximo que debemos de entrenar para evitar lesiones; el Running Economy, que te avisa de cuánta 'batería' te queda; y el Step Speed Loss, para medir la reducción de la velocidad cada vez que nuestro pie toca el suelo en cada zancada. Esto nos hace potenciar, y mucho, nuestra actividad.
De hecho, gracias al nuevo sensor Elevate Gen 5 nos permite disfrutar de algo que sólo estaba en los Fenix, la función de electrocardiograma. Además, mide mediante luces infrarrojas nuestros niveles de oxígeno en sangre, la capacidad cardiorrespiratoria máxima (V02 Max), nuestra frecuencia cardíaca, pero también el umbral de lactato. Una métrica importante para saber si los músculos se han fatigado rápidamente y si el cansancio va en aumento.
Gracias a pantalla más brillante, incorporan nuevas funciones inteligentes como la linterna LED, que nos ayuda si estamos corriendo de noche. Aunque hay que resaltar que este mayor brillo afecta en la batería. Para aquellos que lo usen para hacer deporte, supera la semana de autonomía si usamos el GPS.
Aunque no ha sido mi caso, si lo que buscas es que llevar las métricas con un registro profesional, tengo que contarte que necesitaras un sensor de pecho, el Garmin HRM 600, que se compra de forma adicional por unos 123 euros, en el momento en el que escribo este artículo. Algo que es una pena, sabiendo que el precio del Forerunner 970 no es bajo.
Siempre localizado
Y hablaba antes del GPS y es que es un elemento importante en todos los relojes inteligentes de Garmin. En el Forerunner 970 no ha sido menos. Gracias a la tecnología Satiq y su GPS multibanda, incluye mapas integrados a color.
Los mapas dinámicos también vienen genial para recalcular una ruta si, cuando estamos corriendo, queremos cambiarla por cualquier situación. El reloj recalcula el camino en tiempo real.
En el momento que empezamos a correr, la conectividad GPS nos permite monitorizar todo nuestro recorrido. Una vez terminamos y queremos revisar cómo ha sido nuestra ruta, además de las estadísticas de rendimiento, te genera un mapa con cómo nos hemos comportado.
Un reloj para hacerte crecer
En el momento que escribo esta reseña, el precio del Forerunner 970 ronda los 699 euros, lo que lo convierte en un smartwatch que no es para todos los bolsillos. Y aquí entra en juego lo que he vivido tras varias semanas de uso.
Si estás pensando en comprártelo para pasear con él, monitorizar tu sueño y usarlo para pagar, te diría que te busques otro. Por diseño, es perfecto para eso y lo cumple a la perfección. Pero, por precio, creo que necesitas demandarle más para aprovechar todo su rendimiento.
Es uno de los relojes más avanzados de los últimos años y creo que está ideado para aquellos que buscan mejorar su nivel, corredores, triatletas y gente que sabe que va a intentar aprovechar todas sus métricas detalladas para monitorizarlo todo. Un reloj que te hace crecer, casi sin darte cuenta.