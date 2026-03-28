Los científicos no dan crédito: la guerra de Irán ha cortado un tercio del helio mundial y sin él las máquinas de resonancia magnética, los chips de IA y los cohetes espaciales podrían dejar de funcionar

A finales de febrero, Estados Unidos, en colaboración con Israel, decidió bombardear Irán. Dicha ofensiva, que este sábado cumple un mes, ha desatado una guerra en el Oriente Medio, la cual ha generado todo tipo de consecuencias a nivel mundial.

El comercio internacional no ha sido ajeno a esta situación. Con el pasar de las semanas, los precios del petróleo y gas han incrementado exponencialmente, ya que la disponibilidad de estos recursos naturales se ha visto gravemente afectada.

La suministración de gas por parte de Catar se acortó aproximadamente un tercio en marzo. Además, la situación empeoró tras el ataque iraní a la mayor planta de gas natural licuado de Catar, dañando las líneas de producción de helio, cuya reconstrucción podría tardar años.

El gas es la materia prima para la creación del helio. Cabe recordar que el helio es fundamental para la fabricación de chips informáticos, un producto de vital importancia en la actualidad, teniendo en cuenta todo el desarrollo socioeconómico que se ha venido llevando a cabo alrededor de la inteligencia artificial y la industria tecnológica.

El complejo panorama que afronta la industria

La situación no es simple; sin helio, los principales fabricantes de chips, entre ellos Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y las empresas surcoreanas Samsung Electronics y SK Hynix, podrían tener dificultades para mantener sus líneas de producción en funcionamiento. Afectando directamente productos tales como los iPhones de Apple, hasta los servidores de IA de Nvidia.

Según los expertos, la escasez del helio tardará en hacerse notar porque las compañías que dependen de este elemento cuentan con reservas del mismo. Sin embargo, la cuestión es si el abastecimiento existente podrá cubrir la demanda hasta que se logre reconfigurar todos los incidentes logísticos causados por la guerra.

Phil Kornbluth, exejecutivo de la industria del gas y consultor del sector del helio, manifiesta que, aunque, hasta el momento, el problema no es visible, sí es de suma seriedad. El norteamericano lo compara con un desastre natural.

“Se acerca un tsunami, pero aún está a mil millas de la costa. Ahora mismo, sigue haciendo sol en la playa”, afirma en entrevista para los micrófonos de The New York Times.

En este mismo orden de ideas, Richard Brook, exejecutivo de Air Liquide y director ejecutivo de Garrison Ventures, una consultora de la industria del helio, expresa su preocupación al respecto. “Los fabricantes de chips solo pueden mantener un suministro para aproximadamente un mes y medio; de lo contrario, la situación empieza a complicarse”, declara.

Este mismo hace hincapié en que el sector tecnológico desembolsará el dinero necesario para adquirir el helio ante la escasez, ya que cerrar las fábricas significaría un coste enorme. “La industria de los semiconductores pagará lo que sea necesario para conseguir ese helio. superarán cualquier oferta”, concluye.