No he dejado de usar los nuevos Huawei FreeClip 2 desde hace dos semanas: hay una cosa de ellos que me ha impresionado

Resumen: Huawei presentó este jueves sus nuevos auriculares de diseño abierto, los Huawei FreeClip 2. Un nuevo modelo que supone una renovación silenciosa de su producto estrella. Lo hace con su diseño característico y con ligeros cambios: en su peso, de 5,1 gramos, una cancelación de sonido muy buena, con mejores graves, un salto importante en batería y un estuche más reducido. Reúne todo para hacer deporte al aire libre, pero creo que está pensado para mucho más que eso. Para todos los públicos.

Ventajas

Comparándolo con el primer FreeClip, Huawei ha mejorado de forma notoria su batería. Además, acepta una carga más rápida que la de su predecesor.

Me parecen muy cómodos. Son más pequeños, pero no pierden ni un ápice de calidad. Pesan 5,1 gramos y eso se agradece.

Hay una clara mejoría en el sonido y su cancelación sigue estando a la altura.

Puede parecer algo menor, pero los han hecho más resistentes al sudor y el agua, algo que en exteriores se agradece.

Desventajas

Por ponerle un ligero 'pero', su forma ergonómica es una ventaja, pero puede haber personas que prefieran un mayor aislamiento a la hora de escuchar música. Algo que ocurre con casi todos los auriculares de diseño abierto.

Probando los nuevos FreeClip 2. Comodidad y diseño, en su máxima expresión. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña de los Huawei FreeClip 2

Seguro que hay quien está pensando que se trata de unos auriculares más o de algo que se ha puesto de moda llevar. En esta duda entre el que lo considera un accesorio tech o un accesorio de diseño, ha sido la propia Huawei la que ha indagado y ha confirmado que el desarrollo del que es uno de sus productos estrella se ha hecho en una combinación de ambos sectores.

Para ponerlo de manifiesto, debo resaltar el evento que Huawei organizó este jueves en el Casino de Madrid. Seré breve. Pocos auriculares se han presentado con mayor dedicación y protagonismo que los FreeClip 2. El evento fue similar al de las grandes marcas con cualquier teléfono de gama alta, pero para unos auriculares.

Termino la referencia al evento de presentación en la capital española, destacando el mensaje que trasladó la firma china. Su popular accesorio se ha creado para todos los terrenos, desde el deportivo al diario, poniendo el foco en comodidad y estética.

Los Huawei FreeClip 2 en la presentación del pasado jueves de Huawei en el Casino de Madrid. Sergio Coto / El HuffPost

Pero vamos a lo importante. Mi experiencia tras varias semanas de uso. Lo primero que quiero señalar es la comodidad total siendo unos open ear. Pesan solo 5,1 gramos cada uno. Hay una gran evolución en peso, pero también en tamaño. Su estuche también ha mejorado la estética y se ha creado de forma más compacta.

Lo que está genial es que cojas el auricular que cojas, cada uno se adapta a la oreja en la que lo hayas puesto. No tienes que estar revisando un buen rato si es el izquierdo o el derecho.

Uno de los puntos fuertes de los nuevos auriculares de diseño abierto de Huawei es su batería. Su autonomía aguanta unas 8 o 9 horas de uso sin estuche. Con él, la cifra asciende hasta las 38 horas. Por lo que te puedes olvidar de estar pensando constantemente en tener que cargarlos.

Una de las piezas clave para poder mejorar la experiencia es su app, Huawei Audio. Con ella, los FreeClip 2 se conectan a la perfección con cualquier dispositivo y dan rienda suelta a la personalización. Desde comprobar la batería de los auriculares o el estuche, hasta a ajustar el audio o permitir que puedas coger llamadas asintiendo con la cabeza o rechazarlas, negando con la cabeza.

Los Huawei FreeClip 2. Sergio Coto / El HuffPost

Volvamos a la experiencia de uso. Ya que su sonido ha mejorado y la cancelación de ruido, siendo un accesorio de diseño abierto, también ha avanzado de forma muy positiva. He hecho llamadas en exteriores y se han escuchado y se me ha escuchado de forma increíble.

En cuanto a diseño, han lanzado colaboraciones con dos marcas, It's lava y Les Néréides, para personalizar aún más los auriculares. Yo ha habido momentos en los que no los estaba usando y no me he dado cuenta de que los llevaba puestos hasta minutos después.

Huawei sube su apuesta con unos FreeClip 2 que son mucho más que unos simples auriculares de diseño abierto. Parten desde los 199 euros y son resistentes tanto al agua como al polvo. Es un wereable todoterreno y que, pese a ser estéticamente algo que puede combinar con nuestro outfit, también rinde a la perfección para usarlos haciendo deporte. Sin duda, son muy, pero que muy recomendables.