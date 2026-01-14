Pedro Sánchez sube este vídeo y hay un detalle que ha pasado desapercibido: parece que los Reyes se han portado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en la red social en el que habla de la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, pero en él hay un detalle que ha pasado desapercibido, pese a que ha sido protagonista en buena parte de él.

El líder del Ejecutivo central ha explicado en él que la motivación de esta norma es la de "promover una mayor calidad del debate público y reforzar los derechos a la libertad de información y al honor, también en las redes sociales".

Pero a lo que venimos a hablar aquí no es de lo que ha dicho, sino de lo que ha sostenido en varias ocasiones en su mano derecha. Desde que aterrizó en TikTok, ha apostado por vídeos verticales, con un lenguaje cercano a los jóvenes, con gestos como, por ejemplo, el micrófono en una mano y el teléfono en la otra.

De hecho, en vídeos como el que publicó haciendo un House Tour por La Moncloa, invitaba a sus seguidores y a todos los usuarios a proponer otras ideas similares en los comentarios de la publicación.

Volvamos al principio. En esta escena, sentado en el que parece su despacho, Pedro Sánchez aparece con el teléfono en la mano, bloqueándolo y cogiéndolo en hasta dos ocasiones. Y el dispositivo, es el iPhone 17 Pro en color plateado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un iPhone 17 Pro. X

Parece que los Reyes se han portado

Y lo resulta llamativo no es porque sea una muestra de que Sánchez se haya pasado al sistema operativo iOS. Ya que, en multitud de ocasiones, el líder del Ejecutivo ha llevado encima un iPhone, incluso en los vídeos que ha publicado en estos últimos meses en TikTok.

Algo que se puede ver en uno de sus últimos vídeos de 2025, en diciembre, con sus recomendaciones del fin de semana. En él, aparecía con un iPhone Pro que no consigo distinguir si se trata del iPhone 16 Pro o alguna generación anterior.

Pero lo que resulta curioso es que, justo después de las Navidades, en su tercer vídeo de 2026, aparece con el iPhone 17 Pro, modelo que Apple presentó en septiembre de 2025 y que se caracteriza por su nuevo sistema de cámaras, muy diferente al de los modelos anteriores.

Buena relación con Apple

Pedro Sánchez ha elegido a lo largo de los años al iPhone y su relación con Apple desde que se convirtió en presidente del Gobierno ha ido a más. Con hasta dos reuniones con Tim Cook, CEO del gigante estadounidense.

En octubre de 2018. Cuatro meses después de que Sánchez fuese investido como presidente del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, Tim Cook visitó la Moncloa. En el que fue su primer encuentro oficial.

En julio de 2021. Tres años después, fue Sánchez el que viajó a Cupertino. Vistió el Apple Park y se reunió con Tim Cook para impulsar la inversión en España con los fondos de recuperación de la Unión Europea.

Foto de archivo de octubre de 2018. Reunión entre Pedro Sánchez y Tim Cook en La Moncloa. Pablo Blazquez Dominguez

En los dos encuentros, Sánchez reforzó la idea de que las grandes tecnológicas podrían aprovechar el momento de auge en España, con una mayor inversión. "España sabe que la transformación digital es prioritaria y el #PlandeRecuperación nos brinda una oportunidad única para afrontar este reto", defendió. "No hay mejor ocasión para que grandes tecnológicas como Apple inviertan en nuestro país", añadió.

Sea como sea, a falta de confirmarlo con el propio Pedro Sánchez, sólo falta saber si los Reyes Magos se han portado y le han traído el nuevo iPhone 17 Pro en color plateado o sólo se lo había dejado alguien de su equipo. Lo que está claro es que, en el caso de ser suyo, ha pasado de ponerle funda a sus dispositivos pasados a confiar en la resistencia del nuevo flagship de Apple.