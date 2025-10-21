Alsina se pronuncia sobre el debate del cambio de hora y no puede evitar acordarse de Rajoy

El periodista y director de 'Más de Uno', Carlos Alsina, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

El debate sobre la propuesta del Gobierno de España de poner fin al cambio de hora estacional, elevándolo a la Unión Europea, está servido y ya son numerosas las voces que se han pronunciado sobre esta vieja idea. Una que incluso contó con la mayoría de la Eurocámara, aunque haya ido aplazándose hasta la actualidad, por la falta de un consenso entre los países europeos -y en cada país, en realidad-.

El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha sido el encargado en anunciar y desvelar la postura española, y no se ha librado de los ataques. Una de las voces más mordaces de la radio no ha dudado en repasar la decisión del Gobierno, pero entre sus críticas, curiosamente se ha colado la mención a otra persona que también llegó a la Moncloa, pero con un partido político diferente.

En su firma diaria de opinión, el monólogo con el que arranca cada mañana, el director de 'Más de Uno' en Onda Cero se ha pronunciado sobre el tema. "Ha querido compartir con los españoles que él, personalísimamente él, ya no le ve sentido a andar cambiando la hora. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en modo relojero", comenzó ironizando Alsina.

Alsina se acuerda de Rajoy: "De los gobernantes se espera un poco más"

"Qué razón más poderosa cabe que el que Sánchez le vea o no sentido a mantener una situación heredada, vale lo mismo para el cambio horario que para el Sáhara Occidental, la obligación de presentar Presupuestos o la ley de amnistía", ha dejado caer Alsina en una referencia a la aceptación del plan marroquí para el territorio saharaui ocupado, la falta de cuentas durante tres ejercicios o la aprobación de la amnistía al procès que había rechazado en el pasado.

En esa línea, Alsina destacó que la argumentación de Sánchez también aludía a los distintos estudios científicos realizados al respecto: "Añadió, generosamente, el presidente este otro argumento llamado 'la ciencia'. La ciencia invocada como el comodín que hace inviable ya cualquier debate. Si lo dice la ciencia, quién va a poder discutírselo. No somos Bob Kennedy, el ministro trumpista".

Y en ese momento, no quedó más remedio que traer a la memoria alguno de los grandes hits de la política de citas. "Ocurre que, desde que Rajoy citó como fuente de autoridad a su primo el físico, de los gobernantes se espera un poco más de precisión cuando invocan argumentos científicos", reflexionó Alsina del exmandatario que sorprendió a buena parte del país en 2007 cuando, para hablar de cambio climático, de hecho para negarlo o quitarle peso, aludió a un familiar suyo.

"Yo sé poco de este asunto, pero mi primo supongo que sabrá" Mariano Rajoy, como líder del PP, en 2007

"Yo sé poco de este asunto, pero mi primo supongo que sabrá. Y entonces dijo: 'He traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que hará mañana en Sevilla'. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?", dijo Rajoy, sin la seguridad de que llegaría a gobernar España en 2013, y también desconociendo que tendría que recoger cable en el futuro. Aunque no sepamos si el primo cambió de parecer o no.