Arturo Pérez Reverte saca una sincera conclusión tras el grave accidente en Adamuz: dice recuperar "la fe" por lo que hace "el español"

El escritor y académico español Arturo Pérez-Reverte (1951), que ocupa el sillón T de la Real Academia Española, ha sacado una inapelable y demoledora conclusión tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, municipio de la provincia de Córdoba.

Va más allá de gestiones, responsables o causas y apunta directamente al "español", al ciudadano como tal y su reacción ante las desgracias. Lo ha contado en una entrevista en La mañana de Andalucía, programa de Canal Sur Radio, en el que dice que se recupera "la fe" ante la increíble y aplaudida reacción de las personas en situaciones tan delicadas y graves.

Tampoco se olvida de "los canallas" que se aprovechan precisamente de las gracias: "Los ha habido siempre, saqueos en guerras, terremotos, siempre lo ha habido... Pero también la nobleza y la bondad".

Los españoles, muy "peculiares"

Reverte ha descrito a los españoles como personas "muy peculiares". No le duele admitir que "somos muy raros, somos muy atravesados, por razones históricas, tenemos una cabeza muy extraña, de rencores, PERO, cuando hay una desgracia, cuando la vida da un golpe, sean los trenes de Atocha, sea lo que sea, el español cambia".

El escritor valora la solidaridad y humanidad de los españoles en situaciones tan graves, poniendo de ejemplo más claro el desastre de la DANA: "Era la gente que iba a ayudar allí".

Y aun así, lo define como algo "triste, pero al mismo tiempo hermoso", el hecho de que "hagan falta desgracias para que el español saque lo mejor que tiene, pero ocurre realmente". Hechos así, tal y como ha afirmado, hace que "recuperemos la fe".

"Cuando dicen: bah, este país de hijos de puta, somos todos unos cabrones, de repente... ¡Zoom! Viene una tragedia de estas y te das cuenta de que no, que además de eso, lo olvidamos durante un momento y somos lo que deberíamos ser siempre: solidarios, generosos, valientes...", ha rematado.

Lo que se sabe del descarrilamiento en Adamuz

Dos trenes de Iryo y Alvia chocaron, provocando, por el momento, 42 muertos y 39 heridos hospitalizados. Las autoridades han advertido que, de momento, la cifra "no es definitiva".