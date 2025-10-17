Buenafuente resume a su estilo el saludo de Sánchez con Trump: una frase final va a sonar mucho

Es la imagen de la semana en la política española. El pasado lunes, el saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el photocall de la firma del plan de paz para Gaza en Sharm El-Sheik (Egipto) fue el centro de atención y el que causó la mayoría de las reacciones España.

Este jueves, el humorista Andreu Buenafuente ha aprovechado parte del monólogo de su programa, Futuro Imperfecto, para referirse a esos 10 segundos en los que primero Trump quiso tirar de la mano de Sánchez y luego el presidente español se defendió devolviéndole ese tirón.

"Trump se encontró con Sánchez por primera vez después de que este pidiera expulsar a España de la OTAN por no aumentar el gasto militar. Había mucha tensión porque tienen en la cabeza que hay que gastar más y más y había también mucha expectativa por cómo se iban a encontrar", ha comenzado diciendo el cómico catalán.

Buenafuente ha descrito el apretón de manos como uno en el que "le ha hecho el futbolín", mientras hacía el gesto de traer la mano de Sánchez hacia su cuerpo. "Y Pedro cómo aguanta", ha añadido.

"Los políticos cuando tienen que dar la mano a Trump van acojonados, sobre todo después de ver cuando fue el primer ministro japonés a la Casa Blanca", ha asegurado, poniendo las imágenes en las que se ve al dirigente japonés aguantar el apretón, pero en el momento en el que Trump le suelta la mano puso una cara de relajación y liberación ante la fuerza que ejercía el mandatario estadounidense.

Ahí de nuevo, ha vuelto al análisis de la escena entre Trump y Sánchez: "Parecía que Trump sonreía con Sánchez y que algo se había suavizado, pero no, al día siguiente con la airada le regañó por no subir el gasto militar".

"Se ha enfadado tantas veces que parece un barón del PSOE. Esto no lo puedes hacer a un solo país de la UE, se la tienes que hacer a todo, pero a él se la pela todo, él no ve países, ve mercados y ya está", ha rematado el humorista.