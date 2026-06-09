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El órdago de 150 millones de Florentino era Julián Álvarez... y el Atlético ha rechazado la oferta
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El órdago de 150 millones de Florentino era Julián Álvarez... y el Atlético ha rechazado la oferta

El Atlético se remite a la cláusula de rescisión de la estrella argentina, reconoce el Real Madrid en un comunicado. Hablamos de 500 millones.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Julián Álvarez, frente a Vinicius
Julián Álvarez, frente a ViniciusAlberto Gardin vía getty images

Se desveló el gran misterio de la candidatura de Florentino Pérez. Su órdago de intentar el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, su promesa de ofrecer al menos 150 millones de euros era Julián Álvarez. Y el Atlético de Madrid, actual equipo del delantero argentino, ha dicho que no. 

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", ha comunicado el Real Madrid.

Esa respuesta supone lo equivalente a un no definitivo, porque la cláusula de salida de Julián Álvarez es de 500 millones

En una entrevista en Horizonte (Cuatro), Florentino Pérez quiso anunciar sus intenciones en forma de "promesa de oferta" para contrarrestar el compromiso que su rival electoral, Enrique Riquelme, decía tener con Erling Haaland. Florentino emplazó al martes para hacer la oferta de "al menos" 150 millones y ciertamente, ha cumplido. 

Confirmada su victoria electoral y su continuidad como presidente blanco, la oferta ha llegado este martes, acompañada de un rotundo 'no' del Atleti.  

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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