El órdago de 150 millones de Florentino era Julián Álvarez... y el Atlético ha rechazado la oferta

Se desveló el gran misterio de la candidatura de Florentino Pérez. Su órdago de intentar el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, su promesa de ofrecer al menos 150 millones de euros era Julián Álvarez. Y el Atlético de Madrid, actual equipo del delantero argentino, ha dicho que no.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", ha comunicado el Real Madrid.

Esa respuesta supone lo equivalente a un no definitivo, porque la cláusula de salida de Julián Álvarez es de 500 millones.

En una entrevista en Horizonte (Cuatro), Florentino Pérez quiso anunciar sus intenciones en forma de "promesa de oferta" para contrarrestar el compromiso que su rival electoral, Enrique Riquelme, decía tener con Erling Haaland. Florentino emplazó al martes para hacer la oferta de "al menos" 150 millones y ciertamente, ha cumplido.

Confirmada su victoria electoral y su continuidad como presidente blanco, la oferta ha llegado este martes, acompañada de un rotundo 'no' del Atleti.