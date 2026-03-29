La creadora de contenido chilena Camila, conocida en redes sociales como Camizel (@camizel), acumulando ya más de 26.000 seguidores tan solo en TikTok, ha compartido una anécdota en Alemania, país en el que está actualmente viviendo y donde trabaja como limpiadora a través de una aplicación que funciona de una manera parecida a la comida a domicilio.

Ella sabe muy bien cómo es su trabajo y cuáles son sus capacidades, pero también los clientes que le han ido contratando durante su estancia en Alemania. Este último caso es diferente porque le han despedido y, además, el mensaje en el que se lo comunicaban estaba escrito con ChatGPT. "Trabajo limpiando casas y tengo varios clientes, llevo haciendo esto como un mes y medio. Tengo 34 limpiezas y una puntuación de cinco sobre cinco", ha informado.

"Todos dicen que me aman, que lo hago muy bien y entonces yo sé que lo hago muy bien", ha añadido. Esta última casa es uno mucho más grande que las demás, una estancia "gigante" en la que se pasa cuatro horas limpiando. Además, tuvo una premonición nada más entrar: "Sé que va a pasar algo porque la casa estaba limpia".

¿Qué pasa en estos casos? Que la diferencia se nota muy poco respecto al antes y el después, por lo que acaba siendo complicado. Tras tres limpiezas en esa casa, que se alternan cada dos semanas, le llegó un mensaje.

Unas indicaciones de hasta seis hojas

"Me llegó un mensaje de que estaban muy felices conmigo, pero que se me habían olvidado algunas cosas, entonces me iban a pasar una lista. Yo dije que por mí bien, así puedo mejorar y soy más puntual en las cosas que tú necesitas, porque todas las casas son distintas", ha relatado.

Al llegar, le dieron una lista de hasta seis hojas: "Tiene de todo. Fui a hacer la limpieza haciendo todo esto. La mayoría de cosas sí las hago en todas las casas, la terminé pensando que lo había hecho bien porque todo lo hago con mucha atención al detalle".

Pero de poco sirvió: "Me llegó un mensaje y me da mucha risa porque yo sé que ella usó ChatGPT porque salen los corchetes. Le debió indicar: "Despide a esta niña, pero cordialmente porque me cae bien".

Este es el mensaje que le enviaron:

"Hola [Nombre],

Antes que nada, quería decirte que te aprecio mucho como persona; siempre eres muy amable, responsable y es un placer tenerte en el apartamento. Gracias por eso.

También quiero informarte que te daré una calificación de 5 estrellas en la herramienta de apoyo, porque realmente valoro lo amable y confiable que eres.

Al mismo tiempo, quiero ser sincera: lamentablemente, los resultados de la limpieza no han alcanzado el nivel que esperaba. Incluso después de compartir comentarios detallados y la lista de verificación, todavía hay bastantes aspectos específicos que discutimos que no se han abordado.

Por eso, creo que lo mejor para mí es buscar una solución diferente de cara al futuro".