Rosa Moreno, experta en tendencias: "Cocinar se ha convertido en un lujo: el ritmo de vida frenético ha cambiado para siempre la relación con la cocina"

Para las nuevas generaciones cocinar es todo un lujo. Más bien, el tiempo libre es un lujo. Mantener un ritmo de vida frenético se ha vuelto algo común. Esta es la opinión de Rosa Moreno, experta en tendencias, que, en conversación con La Ser, explica que los tiempos han cambiado mucho. "Esto de cocinar ya no es una obligación de cada día. No es una cosa rutinaria, sino que es una manifestación de la cultura... incluso una manifestación artística".

"Este hábito de la cocina por obligación, que llevaba interiorizado desde hace ya muchas generaciones, está experimentando grandes cambios”, explica en sus declaraciones a la radio.

En esta línea, dice que "nuestro ritmo de vida se ha vuelto mucho más frenético, más exigente, y el tema de cocinar o dedicarle tiempo a la cocina se ha convertido en un lujo". De hecho, "esa evolución se puede observar si nos fijamos en la arquitectura de las propias viviendas, donde vemos cocinas que están cada vez más integradas en el espacio común".

La también experta en diseño de interiores y arquitectura apunta a un futuro en los que se construyan casas sin cocinas. Unas palabras que replica al dueño de Mercadona, Juan Roig, que anticipo este futuro para 2050: "Lo que decía Roig es que pasarán a ser un lugar de disfrute en el que también podremos calentar la comida que compremos".

Tal y como reza el medio, si a esto le sumamos que las casas tienden a ser cada vez más pequeñas, tiene todo el sentido del mundo. "Yo tengo una amiga que vive en un piso superpequeño y la cocina es un armario. Abres el armario y tiene dos fogoncillos y ya está. Es que las casas, que son cada vez más pequeñas, tienen que responder a una funcionalidad", concluye la experta en la emisora.

Las recetas de la generación Z

Los jóvenes de la Generación Z aseguran tener más confianza que cualquier otra generación cuando se trata de cocinar, aunque los datos demuestran lo contrario. Según una encuesta realizada en Reino Unido por la empresa de utensilios de cocina Circulon (citada por el medio griego Cibum), y consultada por El HuffPost, los nacidos entre 1997 y 2012 conocen menos recetas que sus predecesores, pero se consideran "excelentes cocineros".

En esta línea, las recetas más comunes que todos dicen dominar son patatas asadas, tortillas y huevos revueltos con tostadas. Los datos son claros: el 40% asegura preparar el mismo plato varias veces por semana y el 25% se inspira en tendencias culinarias de las redes sociales.