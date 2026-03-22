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Rosa Moreno, experta en tendencias: "Cocinar se ha convertido en un lujo: el ritmo de vida frenético ha cambiado para siempre la relación con la cocina"
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Rosa Moreno, experta en tendencias: "Cocinar se ha convertido en un lujo: el ritmo de vida frenético ha cambiado para siempre la relación con la cocina"

La también tertuliana replica el pronóstico de Juan Roig, el propietario de Mercadona.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
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Una mujer corta ajo en su cocina.Getty Images

Para las nuevas generaciones cocinar es todo un lujo. Más bien, el tiempo libre es un lujo. Mantener un ritmo de vida frenético se ha vuelto algo común. Esta es la opinión de Rosa Moreno, experta en tendencias, que, en conversación con La Ser, explica que los tiempos han cambiado mucho. "Esto de cocinar ya no es una obligación de cada día. No es una cosa rutinaria, sino que es una manifestación de la cultura... incluso una manifestación artística".

"Este hábito de la cocina por obligación, que llevaba interiorizado desde hace ya muchas generaciones, está experimentando grandes cambios”, explica en sus declaraciones a la radio.

En esta línea, dice que "nuestro ritmo de vida se ha vuelto mucho más frenético, más exigente, y el tema de cocinar o dedicarle tiempo a la cocina se ha convertido en un lujo". De hecho, "esa evolución se puede observar si nos fijamos en la arquitectura de las propias viviendas, donde vemos cocinas que están cada vez más integradas en el espacio común".

La también experta en diseño de interiores y arquitectura apunta a un futuro en los que se construyan casas sin cocinas. Unas palabras que replica al dueño de Mercadona, Juan Roig, que anticipo este futuro para 2050: "Lo que decía Roig es que pasarán a ser un lugar de disfrute en el que también podremos calentar la comida que compremos".

Tal y como reza el medio, si a esto le sumamos que las casas tienden a ser cada vez más pequeñas, tiene todo el sentido del mundo. "Yo tengo una amiga que vive en un piso superpequeño y la cocina es un armario. Abres el armario y tiene dos fogoncillos y ya está. Es que las casas, que son cada vez más pequeñas, tienen que responder a una funcionalidad", concluye la experta en la emisora.

Las recetas de la generación Z

Los jóvenes de la Generación Z aseguran tener más confianza que cualquier otra generación cuando se trata de cocinar, aunque los datos demuestran lo contrario. Según una encuesta realizada en Reino Unido por la empresa de utensilios de cocina Circulon (citada por el medio griego Cibum), y consultada por El HuffPost, los nacidos entre 1997 y 2012 conocen menos recetas que sus predecesores, pero se consideran "excelentes cocineros".

En esta línea, las recetas más comunes que todos dicen dominar son patatas asadas, tortillas y huevos revueltos con tostadas. Los datos son claros: el 40% asegura preparar el mismo plato varias veces por semana y el 25% se inspira en tendencias culinarias de las redes sociales. 

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
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Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

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