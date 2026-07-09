El actor Joaquín Kremel deja la reacción del día tras la recogida de cable del PP por lo del absentismo laboral de Feijóo

No son pocos los que han reaccionado a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral. El líder del PP apostó por reducir sueldos y "prestaciones" a los trabajadores que no acudan a su puesto laboral por las razones que fuera.

La polémica generada a raíz de sus palabras ha obligada a voces autorizadas del PP a salir al paso para matizar sus palabras. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado que Feijóo se refería a reducir el salario de los empleados "cuando se pueda producir fraude".

Para muchos, toda una "recogida de cable" después de que en Génova, 13 hayan visto que su líder volvía a protagonizar una salida de tono. Así lo cree también el actor Joaquín Kremel, que ha publicado un mensaje en X que ya supera los 1.000 'me gusta'.

"Feijóo no solo no habla inglés sino que sus subalternos tienen que reinterpretarle cuando habla castellano", ha opinado en su cuenta. De esta forma, el intérprete ha dejado una de las reacciones del día a las declaraciones del líder del PP.

Hablar inglés "no es tan difícil"

No es la primera vez que Joaquín Kremel alude al manejo de idiomas de Feijóo. Cuando el gallego acudió como invitado y reconoció que tenía un "mal nivel de inglés", el actor reaccionó en X asegurando que "no es tan difícil" hablar inglés.

Al margen de este tipo de críticas, lo cierto es que el inglés es, sin duda, una de las asignaturas pendientes de Feijóo. Para muchos, no obstante, debería ponerle solución cuanto antes si realmente quiere ser presidente del Gobierno.

Todas las encuestas hasta la fecha dan la victoria Partido Popular en las próximas elecciones, cuya fecha es una gran incógnita para la mayoría de los españoles. Mientras desde la oposición piden adelanto electoral, desde Moncloa insisten en que las elecciones serán en 2027.